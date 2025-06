Quang Ngai fournit de nouveaux logements à plus de 6.300 ménages

Les résultats ont été annoncés lors d'une conférence organisée par le comité de pilotage provincial du programme le 20 juin afin de faire le point sur les travaux réalisés jusqu'à présent cette année.

Photo : Pham Cuong/VNA/CVN

L'investissement total a dépassé 319 milliards de dôngs (12,2 millions de dollars), dont plus de 261 milliards de dôngs provenant du budget de l'État et 57,5 milliards de dôngs mobilisés auprès d'entreprises, d'organisations et de particuliers.

Le programme a bénéficié d'une large mobilisation des organisations politiques et sociales, guidées par le principe d'encourager chacun à contribuer selon ses moyens, les plus fortunés à apporter leurs ressources et les plus forts à apporter leur contribution.

Les syndicats de jeunes ont formé 115 équipes de bénévoles, contribuant près de 48.000 jours de travail, tandis que les forces armées soutenaient la logistique, la démolition et le déblaiement des sites. Des modèles innovants, tels que les "équipes de construction à coût zéro" et les "unités de mobilisation communautaire", ont contribué à accélérer les progrès.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l'événement, la secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ngai, Bùi Thi Quynh Vân, a salué les efforts collectifs et souligné l'importance d'un soutien continu aux ménages vulnérables. Elle a également exhorté les autorités locales à évaluer la qualité des logements après construction, en particulier dans les zones exposées aux catastrophes.

La province prévoit de recommander l'inclusion du soutien au logement durable dans les programmes nationaux cibles pour la période 2026-2035, dans le cadre des efforts de réduction de la pauvreté et d'adaptation au changement climatique.

À cette occasion, 46 collectifs ont reçu des certificats de mérite des mains du président du Comité populaire provincial pour leur contribution à la campagne.

VNA/CVN