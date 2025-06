Hô Chi Minh et la presse de la Russie soviétique

À l’occasion du centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne, le professeur russe Petr Tsvetov, à la Faculté des relations internationales de l’Académie diplomatique relevant du ministère russe des Affaires étrangères, évoque pour Nhân Dân les liens profonds entre le Président Hô Chi Minh et la presse soviétique, témoins d’une amitié historique Russie - Vietnam.

À l’occasion du 100e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 21 juin 2025), Petr Tsvetov, Prof. associé-Dr. en histoire à la Faculté des relations internationales de l’Académie diplomatique relevant du ministère russe des Affaires étrangères, et premier vice-président du Comité central de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, a partagé avec le journal Nhân Dân en Russie des histoires sur le Président Hô Chi Minh et le "lien particulier" qui l’unissait à la presse de l’Union soviétique (Russie actuelle).

Petr Tsvetov a vécu et travaillé de longues années au Vietnam. Au début des années 1990, il a été correspondant du journal Pravda au Vietnam.

Malgré son retour en Russie depuis longtemps, il garde toujours, gravé dans son cœur, des sentiments sincères dès qu’il évoque ce peuple, ce pays, ce lieu auquel il a été si attaché.

Le professeur Petr Tsvetov confie qu’il voue au Président Hô Chi Minh un profond respect et une grande admiration pour son talent, son intelligence et son style, en particulier dans le domaine du journalisme.

Selon lui, l’activité journalistique de Hô Chi Minh a toujours accompagné sa grande œuvre révolutionnaire, sans jamais s’en dissocier. Elle visait un seul objectif : la libération de la nation, de la société et de l’être humain.

Au Vietnam comme dans le monde entier, il est bien connu que Hô Chi Minh, premier Président de la République du Vietnam indépendant, était un journaliste de grand talent, auteur d’un riche héritage journalistique.

Ses écrits continuent de susciter un vif intérêt, non seulement au Vietnam, mais aussi en Russie. Petr Tsvetov affirme que les articles et discours de Hô Chi Minh publiés dans la presse soviétique constituent des pages exceptionnelles de sa carrière politique et de son action révolutionnaire.

Le Président Hô Chi Minh apparut pour la première fois dans la presse soviétique, lors d’une interview accordée à la revue La petite flamme (Ogoniok).

Hô Chi Minh est arrivé en Russie soviétique en juin 1923. En décembre, il a répondu à l’interview d’un journaliste de cette célèbre revue.

Au cours de cette interview, le Président Hô Chi Minh a raconté aux lecteurs soviétiques la réalité de la privation des droits civiques par le colonialisme français envers les populations colonisées d’Indochine, ainsi que la fervente aspiration à l’indépendance des révolutionnaires vietnamiens.

L’article qui attirait plus d’attention sur Hô Chi Minh en tant que journaliste fut son tout premier article paru dans le journal Pravda (La Vérité), organe central du Comité central du Parti communiste de toute la Russie (Bolchevik).

L’article a été rédigé par le révolutionnaire vietnamien à la suite du décès du dirigeant du prolétariat mondial, V. I. Lénine. Publié le 27 janvier 1924, soit trois jours après la disparition de Lénine, le texte retranscrit toute la douleur et le chagrin ressentis par Hô Chi Minh en apprenant cette nouvelle.

Dans cet écrit, il exprime sa foi inébranlable dans la continuité de l’œuvre de Lénine : "Lénine est immortel, il vivra à jamais dans notre cause… Nous croyons fermement que l’Internationale et ses composantes, l’Internationale communiste et ses sections, y compris les cellules dans les pays coloniaux, sauront mettre en pratique les leçons et les enseignements que le grand dirigeant nous a légués."

Deux ans plus tard, un autre article du président Hô Chi Minh intitulé Lénine et l’Orient parut dans un autre journal soviétique, Gudok (Le sifflet), dans lequel il livrait une analyse profonde de la signification internationale du léninisme et de la nature universelle de ce mouvement révolutionnaire.

"Lénine fut le premier à comprendre et à évaluer à sa juste mesure l’importance immense de la mobilisation des peuples coloniaux dans le mouvement révolutionnaire. Lénine fut le premier à affirmer que, sans la participation des peuples colonisés, la révolution sociale ne saurait aboutir", soulignait l’article.

Après être devenu Président de la République démocratique du Vietnam, Hô Chi Minh poursuivit sa collaboration avec la presse soviétique.

Immédiatement après la victoire de Diên Biên Phu en 1954, Hô Chi Minh a accordé des interviews aux journalistes des grands quotidiens soviétiques La Pravda, Izvestia et Krasnaya Zvezda.

Le 18 avril 1955, son article intitulé Le léninisme et la libération des peuples opprimés paraît dans La Pravda. Il y examine les enseignements de Lénine à la lumière des succès du mouvement révolutionnaire mondial, où "s’est formé un puissant bloc de paix, de démocratie et de socialisme". Cette publication réaffirme la confiance des communistes vietnamiens dans la victoire, fondée sur les préceptes de Lénine.

En août 1956, le journal Su Thât (La Vérité) a également publié un article de Hô Chi Minh, dans lequel il soutenait les résolutions du XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique et défendait ces résolutions face aux attaques des forces anticommunistes.

Dans cet article, il appelait à lutter pour la pureté du marxisme-léninisme et à "appliquer correctement ses principes théoriques aux conditions spécifiques de chaque nation".

À l’occasion du 50e anniversaire de la Grande Révolution socialiste d’Octobre, Hô Chi Minh a rédigé un article détaillé dans le journal Su Thât, dans lequel le dirigeant de la révolution vietnamienne a tiré les leçons de la révolution bolchevique. Ces leçons ont été appliquées de manière créative par les communistes vietnamiens.

Il s’agit de la direction du Parti des Travailleurs, de la formation d’un front national uni fondé sur l’alliance entre les ouvriers et les paysans, de la combinaison entre la lutte armée et la lutte politique, ainsi que de celle entre le patriotisme authentique et l’internationalisme prolétarien.

Le Président Hô Chi Minh a également souligné le lien indissociable entre la Révolution vietnamienne et la Révolution russe d’octobre 1917 :"En suivant la voie tracée par le grand leader Lénine pour la Révolution d’Octobre, le peuple vietnamien a remporté de très grandes victoires. C’est pourquoi l’attachement et la gratitude du peuple vietnamien envers la glorieuse Révolution d’Octobre, envers le grand leader Lénine et envers le peuple soviétique, sont extrêmement profonds." Cet article a été publié dans le journal La Vérité le 28 octobre 1967.

Il s’agissait également de la dernière rencontre du Président Hô Chi Minh avec les lecteurs soviétiques. Après son décès, le 10 septembre 1969, le journal La Vérité a publié son Testament sacré.

En soulignant que la vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh était étroitement liée à l’Union soviétique d’hier et à la Russie d’aujourd’hui, Petr Tsvetov s’est déclaré convaincu que les récits sur Hô Chi Minh et son "lien prédestiné" avec la presse soviétique contribueront efficacement à diffuser les valeurs de l’héritage laissé par Hô Chi Minh.

Ces récits permettront aussi de promouvoir et de faire connaître le pays, le peuple, l’histoire et la culture du Vietnam auprès des amis internationaux, en particulier dans un contexte où la société russe manifeste un intérêt croissant pour le Vietnam.

