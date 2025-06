Centenaire de la presse révolutionnaire : la VNA inaugure sa plateforme multimédia

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée en présence des directeurs généraux adjoints de la VNA - Nguyên Tuân Hùng, Doàn Thi Tuyêt Nhung et Nguyên Thi Su -, d’anciens cadres dirigeants de l’agence, ainsi que de représentants d’organes de presse partenaires.

Un produit stratégique au cœur de l’écosystème VNA

Développée par le Centre de contenu numérique et de communication de la VNA (VNA Media), cette nouvelle plateforme constitue un produit stratégique de l'agence. Elle est conçue comme un canal officiel pour diffuser des informations et des documents du Parti et de l’État, fournir des données aux décideurs publics et aux gestionnaires, tout en mettant à disposition du grand public, au Vietnam comme à l’international, des contenus fiables sous des formats multimédias (texte, photo, vidéo, infographie…).

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du lancement, le directeur général adjoint Nguyên Tuân Hùng a souligné : "Il ne s’agit pas seulement d’un nouveau format de diffusion, mais d’une avancée stratégique répondant à la mission que le Parti et l’État ont confiée avec confiance à la VNA".

Conformément au décret N°27 du 24 février 2025, la VNA est désignée comme "l’organe de presse multimédia principal" du pays. Cela impose à l’agence non seulement de maîtriser les formes traditionnelles d’information, mais aussi d’innover en permanence, notamment dans le domaine numérique. "Cette plateforme est appelée à devenir un pilier dans notre écosystème numérique, où textes, images, vidéos et infographies interagiront pour créer une synergie de contenu sur le portail vnanet.vn", a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Une offre éditoriale riche et interactive

De son côté, Lê Xuân Thành, directeur de VNA Media, a affirmé que cette plateforme incarne une transformation dans la manière de penser l’information et la communication : "Ce n’est pas seulement un canal d’actualité, mais un engagement envers l’innovation, la créativité journalistique et la diversification des formats".

Outre ses rubriques classiques -politique, économie, société, international-, la plateforme propose deux sections phares qui reflètent pleinement l’identité et la force du réseau de la VNA. La rubrique "S Vietnam" met en lumière l’actualité des 34 villes et provinces couvertes par les bureaux régionaux de l’agence. "VNA Global", quant à elle, offre une ouverture sur le monde à travers les contributions de ses 30 bureaux permanents à l’étranger.

Photo : Vietnam+/CVN

Un rempart contre la désinformation

Dans un environnement numérique saturé d’informations, parfois erronées, vietnammedia.vnanet.vn se positionne comme un outil de référence. Grâce à son réseau étendu de journalistes et à sa rigueur éditoriale, la plateforme vise à consolider le rôle de la VNA en tant que vecteur principal d’un courant d’informations vérifiées, responsables et positives.

Photo : VNA/CVN

La plateforme est désormais opérationnelle sur tous supports et appareils numériques.

Hoàng Phuong/CVN