Nouvelle ruralité : des résultats positifs après la réorganisation administrative

Photo : Tuân Phi/VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse tenue le 20 juin, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a présenté les résultats des Programmes cibles nationaux sur la Nouvelle ruralité et sur la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Vo Van Hung, ces programmes cibles nationaux illustrent l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de la population, à réduire les disparités régionales et à promouvoir un développement rural global et durable. À ce jour, le Premier ministre a reconnu l’achèvement de la construction de la Nouvelle Ruralité dans 12 provinces. Environ 3.700.000 milliards de dôngs avaient été mobilisés pour le Programme sur la Nouvelle Ruralité à la fin du mois de mai 2025.

Parallèlement, le Programme sur la réduction de la pauvreté, doté d’un budget central de plus de 44.600 milliards de dôngs et d’un budget local complémentaire d’environ 2.880 milliards, devrait permettre de réduire de plus de 1.256.000 le nombre de ménages pauvres et quasi-pauvres à la fin de l’année 2025, dépassant les objectifs fixés par l’Assemblée nationale.

Une conférence bilan nationale, présidée par le Premier ministre, aura lieu le 22 juin à Hanoï, avec la participation en ligne des autorités de niveau provincial.

VNA/CVN