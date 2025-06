Agence Vietnamienne d’Information, clé de voûte de la presse révolutionnaire

Née juste après l’indépendance nationale en 1945, la VNA joue depuis un rôle central dans le développement du pays sur le plan culturel et idéologique, tout en s’adaptant sans relâche aux mutations technologiques et aux exigences d’un paysage médiatique mondialement concurrentiel.

>> "Innover constamment pour créer sa propre identité"

>> Le Président Hô Chi Minh, le grand maître de la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Un journalisme de combat et d’humanisme

Photo : VNA/CVN

Le 15 septembre il y a 80 ans, moins de deux semaines après la proclamation de l’indépendance du pays par le Président Hô Chi Minh le 2 septembre 1945, la déclaration historique de la naissance de la République démocratique du Vietnam est devenue la première dépêche de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), diffusée simultanément en vietnamien, en français et en anglais.

Ce tout premier bulletin de la VNA marqua un tournant majeur : le Vietnam disposait désormais officiellement d’une agence de presse nationale, investie de la mission cruciale de porter la voix du pays. Dès cet instant, l’agence s’est affirmée non seulement comme un organe de presse, mais aussi comme un acteur de l’information stratégique, accompagnant la nation à chaque étape décisive de son histoire.

Durant les années tourmentées des guerres de décolonisation et de réunification nationale, les journalistes, photographes et techniciens de l’agence n’ont cessé de couvrir les combats, souvent au péril de leur vie. “Dans les guerres de libération nationale, de réunification du pays et de défense de la Patrie, les reporters ont travaillé sous les bombes et les balles comme des soldats sur le front”, se rappelle Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA. “Près de 260 membres de l’agence ont sacrifié leur vie pendant ces conflits, soit plus de 25% de son personnel à l’époque”, ajoute-t-elle.

Photo : Archives/VNA/CVN

Sur les champs de bataille, des rizières du delta du Nord aux forêts profondes du Sud, en passant par les villages dévastés, les zones de guerre ou les bases de résistance, les correspondants de la VNA ont documenté l’histoire en marche. Leurs reportages, leurs photos en noir et blanc d’enfants évacués ou d’écoliers apprenant à lire à l’abri des souterrains demeurent aujourd’hui des témoignages précieux et poignants de ces périodes héroïques.

Prendre le virage de la modernisation

Au-delà des conflits armés, des journalistes de la VNA étaient présents dans tous les moments cruciaux de l’édification nationale. Lorsque le pays s’engagea dans la reconstruction et la réforme économique, notamment à partir du lancement de la politique de Đôi moi (Renouveau) en 1986, l’agence adapta son organisation et rénova ses méthodes de travail pour couvrir l’ensemble des transformations politiques et sociétales. “Avec un esprit de dévouement inflexible, les reporters de la VNA d’aujourd’hui poursuivent la mission de leurs prédécesseurs” en informant fidèlement le public des messages du Parti et de l’État et en relayant les réalisations de la nation, souligne Vu Viêt Trang.

Photo : Archives/VNA/CVN

L’agence a su, dès ses débuts, investir dans le déploiement d’un réseau décentralisé de correspondants dans tout le pays comme à l’étranger. Elle possède aujourd’hui 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du Vietnam et 30 à l’étranger, répartis sur les cinq continents. Ce maillage dense garantit une couverture rapide et fiable des événements locaux comme internationaux.

Avec l’émergence des technologies numériques, la VNA n’a pas tardé à prendre le virage de la modernisation. Dès 1998, alors que le Vietnam commençait à se connecter à Internet, l’agence créa l’un des tout premiers portails d’information en ligne du pays. En 2017, le lancement du site infographics.vn lui permit de s’imposer comme un acteur pionnier du journalisme de données.

Aujourd’hui, la VNA propose une soixantaine de produits d’information variés : dépêche, reportage, megastory, podcast, vidéo, photo 360°, infographie interactive, ainsi que des journaux en plusieurs langues étrangères et dialectes. En investissant dans ces divers genres et formats médiatiques, elle répond à la fois aux attentes de son public tant national qu’international et aux exigences du journalisme contemporain.

Photo : VNA/CVN

Suivant les grandes orientations politiques telles que les Résolutions 18 et 57 du Politburo du Parti sur la rationalisation de l’appareil et sur la promotion du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, l’agence mène une réforme profonde de ses structures organisationnelles et de son mode de fonctionnement. La réduction du nombre de ses services et la réorganisation interne de ses unités illustrent cette volonté de renforcer son efficacité et sa capacité d’adaptation.

Pilier de la souveraineté informationnelle

“Les réformes structurelles ont été parfois psychologiquement difficiles, mais nécessaires. Avec détermination et solidarité, nous avons réussi à transformer les défis en opportunités, afin de mieux servir la mission politique qui nous est confiée”, affirme Vu Viêt Trang.

La VNA s’engage aujourd’hui dans une véritable stratégie de transition numérique. L’utilisation du cloud computing (informatique en nuage), du big data (mégadonnées) et de l’intelligence artificielle (IA) contribue à optimiser la production et la diffusion de l’information. Parallèlement, l’agence investit dans la formation continue de ses correspondants et techniciens pour qu’ils maîtrisent les nouveaux outils numériques et les approches interactives adaptées aux usages modernes.

Photo : VNA/CVN

Parmi ses projets emblématiques figurent la constitution d’une base de données dédiée à l’histoire contemporaine du Vietnam et d’un impressionnant fonds photographique comprenant près d’un million de clichés historiques, dont plusieurs milliers consacrés au Président Hô Chi Minh et à la diversité culturelle des 54 ethnies du pays.

En cette année 2025, doublement significative par le centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925) et le 80e anniversaire de la VNA (15 septembre 1945), cette dernière continue de s’acquitter avec la plus grande rigueur de sa mission fondamentale.

“L’agence demeure l’organe de presse national et le canal de communication multimédia prépondérant”, estime Vu Viêt Trang. Elle assume un rôle essentiel dans la publication et la diffusion des informations et documents officiels émanant du Parti et de l’État. Elle a également pour vocation de fournir des informations au service de la direction du Parti et de la gestion de l’État. En outre, la VNA est chargée de diffuser l’information auprès des médias, du grand public et d’autres audiences, tant nationales qu’internationales. Elle est l’instance désignée pour publier les positions officielles de l’État sur les questions d’actualité. De surcroît, elle s’emploie à réfuter, rectifier et corriger les informations erronées et, le cas échéant, à émettre des communiqués niant expressément toute information sciemment déformée.

Forte de son héritage, de son expertise et de son engagement, la VNA demeure aujourd’hui un pilier de la souveraineté informationnelle vietnamienne, prête à accompagner le pays dans les défis de la nouvelle ère numérique.

Diêu Thuy/CVN