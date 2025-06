La presse d’information pour l’étranger, une vitrine pour le pays

La presse d’information pour l’étranger ne cesse de se développer et de se professionnaliser. Elle s’impose comme un outil clé pour promouvoir l’image d’un Vietnam moderne, ouvert et responsable, tout en défendant les positions fondamentales du pays sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Depuis la signature par le Premier ministre de la décision N°79 du 30 novembre 2010 portant sur la promulgation du règlement de gestion par l’État de l’information pour l’étranger, l’activité des organes de presse dédiés à cette mission s’est fortement développée et a connu des avancées notables.

En effet, le terme “la presse d’information pour l’étranger” avait officiellement apparu dans la décision gouvernementale N°368 du 28 février 2013, approuvant le programme d’action en la matière pour la période 2013-2020. Cependant, dans les faits, ce type de journalisme est né bien plus tôt, avec des publications en langues étrangères telles que Vietnam Illustré (1954) et Le Courrier du Vietnam (1964). C’est ce qu’a informé Nguyên Truong Son, rédacteur en chef du journal The World & Vietnam Report (Le Monde & le Vietnam), organe du ministère des Affaires étrangères, dans son intervention au séminaire scientifique national sur les 100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne (1925-2025), tenu le 31 mai dernier à Hanoï.

Fort développement

À partir de la fin du XXe siècle, l’activité journalistique du pays s’est intensifiée avec l’apparition de divers journaux destinés au public étranger. Citons notamment la revue Quan hệ quốc tế (“Relations internationales”, prédécesseur du journal Le Monde & le Vietnam), dont le premier numéro est paru le 29 novembre 1989 ; Việt Nam News - unique quotidien en anglais du pays - lancé par l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) le 17 juin 1991 ; ou encore Vietnam Investment Review, ayant vu le jour le 27 septembre 1991. Les années 2000 ont aussi marqué le lancement par la VNA de VietnamPlus, à destination du public international, devenu l’un des journaux électroniques les plus consultés depuis l’étranger et le plus vaste en termes de langues diffusées (vietnamien, anglais, français, chinois, espagnol et russe).

Photo : Truong Trân/CVN

Actuellement, en plus des chaînes VOV5 de la radio nationale La Voix du Vietnam et VTV4 de la Télévision nationale, le pays compte environ 250 journaux et revues en langues étrangères. Des titres tels que Việt Nam News (anglais), Le Courrier du Vietnam (français), VietnamPlus (cinq langues étrangères), ou encore Vietnam Illustré (dix langues), tous relevant de la VNA, sont devenus familiers auprès des lecteurs étrangers. Ils côtoient Nhân Dân (Le Peuple) en ligne (anglais, français, chinois, russe et espagnol), Quân đội Nhân dân (L’Armée populaire) en ligne (anglais, chinois, lao et khmer), ou Saigon libéré (anglais et chinois).

Grandes contributions

Sous la direction du Parti, la presse d’information pour l’étranger raconte au monde des “histoires vietnamiennes” riches et vivantes : des combats héroïques du passé à la dynamique actuelle, montrant les aspirations d’un Vietnam moderne tourné vers l’avenir. Elle joue un rôle essentiel pour susciter l’intérêt et la confiance de la communauté internationale.

Dans le contexte d’une mondialisation croissante et d’une intégration régionale et internationale approfondie du pays, la presse à destination du public international contribue largement à façonner le regard du monde sur le Vietnam, renforçant son image et sa position sur la scène internationale. Elle participe à la diffusion des lignes directrices du Parti, des politiques et lois de l’État, des succès du Renouveau, tout en recherchant le soutien de l’opinion publique mondiale. Elle joue également un rôle dans la lutte contre les tentatives de désinformation et de déstabilisation du pays, en défendant fermement la souveraineté maritime et insulaire. Par son intermédiaire, le Vietnam peut exprimer clairement ses positions constantes sur des sujets comme la démocratie, les droits de l’homme, la liberté religieuse ou la souveraineté nationale.

D’après le Dr. Vu Tuân Anh, chef du Département de la communication et de la culture des relations extérieures de l’Académie diplomatique du Vietnam, “de nombreux canaux tels que +Việt Nam News+, +Le Courrier du Vietnam+, les chaînes de télévision VTV4, de radio VOV5… sont devenus des sources d’information fiables pour la communauté internationale sur la situation nationale”.

Photo : CVN

Au-delà des réponses factuelles et sans ambiguïté, les journalistes s’appuient sur des histoires concrètes - diversité de la vie religieuse, protection des minorités ethniques, réalisations dans la lutte contre la pauvreté - pour illustrer un Vietnam stable, en développement et respectueux des droits humains. Le recours aux témoignages d’experts, de diplomates et de Vietnamiens de l’étranger renforce encore la crédibilité de l’information à l’échelle internationale.

Renouvellement obligatoire

“Les journalistes spécialisés dans ce domaine sont de plus en plus professionnels, dotés de compétences solides et maîtrisant des technologies modernes. De nombreux jeunes reporters savent utiliser efficacement les outils d’intelligence artificielle, le graphisme et les réseaux sociaux pour créer des contenus attractifs. Nombre de campagnes de communication multimédia ont généré un fort impact de diffusion”, a observé Vu Tuân Anh.

Comme l’a souligné le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, la presse à vocation internationale a pour mission de “raconter de belles histoires sur le Vietnam”, des récits porteurs de fierté nationale, afin de mieux faire comprendre le pays à l’étranger. Avec l’essor des technologies et la transformation numérique, ces médias renouvellent sans cesse leur manière d’informer : ils placent l’humain au centre du récit, valorisent l’émotion, utilisent le multimédia (graphismes, sons, vidéos, réseaux sociaux) pour renforcer la diffusion et l’interactivité, atteignant plus rapidement le public international.

Photos : CVN

Pour promouvoir davantage le rôle de ce genre de presse, le rédacteur en chef du journal The World & Vietnam Report Nguyên Truong Son, a proposé plusieurs axes d’action. Selon lui, il importe d’élaborer une stratégie cohérente et de long terme pour son développement, en l’alignant sur l’orientation diplomatique du Parti et de l’État. Il est nécessaire de former un corps de reporters plus professionnels, efficaces et compétents, maîtrisant plusieurs langues étrangères, les outils numériques et disposant d’une solide connaissance de la situation internationale. Ces journalistes doivent être capables non seule-ment de rapporter des faits, mais aussi de raconter le Vietnam avec modernité, en tenant compte du regard international.

Le développement d’un réseau de collaborateurs étrangers et au sein de la diaspora vietnamienne s’impose, car ils constituent une ressource précieuse pour diffuser une image crédible et authentique du Vietnam à l’échelle mondiale.

Photo : CVN

La presse en général et celle d’information pour l’étranger en particulier “ont activement contribué à la mission commune de la nation : faire connaître le Vietnam au monde et faire venir le monde au Vietnam, en luttant efficacement contre les manœuvres hostiles visant à nuire à l’image du pays, à semer la discorde entre le Vietnam et la communauté internationale. La presse est devenue une composante indispensable de la diplomatie vietnamienne. Toujours guidée par les intérêts nationaux, elle a su positionner le pays de manière avantageuse dans le courant de l’époque, tout en s’adaptant avec souplesse aux bouleversements régionaux et mondiaux”, a estimé Pham Thu Hang, directrice du Département de l’information pour la presse et porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Linh Thao/CVN