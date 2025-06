Le Vietnam se prépare à la saison des pluies et des typhons 2025

À l’approche de la saison des pluies et des typhons de 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué, le 19 juin 2025, la directive N° 19/CT-TTg visant à renforcer les mesures de prévention, de lutte et de réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Le Premier ministre demande aux présidents des Comités populaires de niveau provincial de garantir une continuité absolue dans le pilotage et la coordination des opérations de réponse et de gestion des conséquences des catastrophes naturelles, y compris en cas de fusion de provinces ou de réorganisation des administrations locales.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement a pour mission de suivre de près les conditions météorologiques afin de fournir des prévisions et des alertes rapides aux autorités et à la population. Il est également nécessaire de promouvoir la transformation numérique, l'application des progrès scientifiques et technologies, ainsi que la mobilisation des ressources sociales dans les travaux d’observation, de prévision et de prévention des catastrophes naturelles.

Quant au ministre de l’Industrie et du Commerce, il veillera à la sécurité des barrages hydroélectriques et des réseaux électriques, tout en assurant un approvisionnement stable en électricité durant la saison des pluies et des typhons. Il collaborera avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour garantir une gestion sûre et efficace des barrages et des ressources en eau.

Le ministre de la Construction devra s’assurer que les infrastructures de transport et de construction, en particulier les systèmes de drainage des grands axes routiers et des grandes villes, soient préparées et sécurisées contre les inondations.

Le ministre de la Défense est quant à lui chargé de réviser et de finaliser les plans de mobilisation des forces et des équipements afin de soutenir les localités dans leurs efforts de réponse et de secours.

De son côté, le ministre de la Police dirigera les forces de police locales pour élaborer des plans d’intervention et mobiliser les moyens nécessaires au service de la population.

Des missions sont également attribuées aux ministres de l’Éducation et de la Formation, des Finances…

Enfin, les directeurs généraux des principaux médias nationaux - la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence Vietnamienne d’Information - sont appelés à intensifier la communication et la diffusion d’informations précises et rapides sur les catastrophes et les mesures de prévention.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà supervisera directement la mise en œuvre des opérations de prévention et de secours, en adaptant les stratégies en fonction de l’évolution de la situation.

