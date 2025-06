Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique

L'Agence Vietnamienne d'Information réélue au Conseil exécutif de l'OANA, mandat 2025-2028

Photo : VNA/CVN

Lors de la session plénière de la 19ᵉ Assemblée générale de l’OANA, tenue à Saint-Pétersbourg (Russie), l’agence de presse russe TASS a été élue présidente de l’OANA jusqu’en 2028. L’agence de presse azerbaïdjanaise AzerTAc accueillera la prochaine Assemblée générale en 2028.

Plus de 100 délégués, représentant des agences de presse de plus de 30 pays, ont assisté à cette 19ᵉ édition, qui s’est déroulée du 18 au 21 juin.

Photo : VNA/CVN

La délégation de la VNA, dirigée par sa directrice générale Vu Viêt Trang, a activement participé à l’événement, tant sur le plan professionnel que diplomatique, contribuant significativement au rayonnement international de la VNA. Elle a été interviewée par plusieurs médias étrangers et a échangé avec ses homologues internationaux sur la gestion de la presse et le renforcement de la coopération mondiale en matière de qualité et d'efficacité de l'information.

Le jour de l’ouverture, Vu Viêt Trang figurait parmi les 14 dirigeants d’agences de presse internationales invités à interviewer le président russe Vladimir Poutine. Celui-ci a réaffirmé, dans son intervention, que malgré les évolutions mondiales, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Russie demeurent solides, avec des avancées notables dans les domaines de l’énergie, de la recherche scientifique, de l’investissement, de l’agriculture et de la formation des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de leur participation à la 19e Assemblée générale de l’OANA, la VNA et l’agence de presse qatarie QNA ont signé un protocole d’accord de coopération portant sur l’échange d’informations sous diverses formes et les visites de délégations. Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de la coopération internationale de l’agence vietnamienne.

La VNA a également été distinguée lors de la cérémonie de remise des prix de l’OANA 2024. Elle a remporté deux premiers prix : dans la catégorie "Article" pour Beeswax: a timeless treasure from wild bees, signé par Quynh Trang, Bang Cao et Luong Thu Huong (lien: https://vietnamnews.vn/life-style/1666008/beeswax-a-timeless-treasure-from-wild-bees.html) ; dans la catégorie "Reportage photo" pour Độc đáo vật cầu nước làng Vân (Festival de lutte dans la boue du village de Van), réalisé par An Thành Dat (lien: https://www.vietnamplus.vn/anh-cua-ttxvn-doat-giai-nhat-giai-thuong-cac-hang-thong-tan-chau-a-thai-binh-duong-post1012798.vnp).

Photo : VNA/CVN

Les prix ont été remis à Vu Viêt Trang, au nom des auteurs primés.

Par ailleurs, plusieurs œuvres photographiques de photojournalistes de la VNA ont été sélectionnées pour figurer à l’exposition photo de l’OANA, inaugurée le 19 juin. Celle-ci présente des clichés exceptionnels de 25 agences de presse d’Asie-Pacifique.

VNA/CVN