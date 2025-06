L’IA challenge le journalisme mais ne saurait remplacer son âme

Face à la concurrence féroce des réseaux sociaux et à l’essor de l’IA, le journalisme traditionnel doit innover pour mieux servir ses lecteurs, guider l’opinion publique et renforcer la confiance du public grâce à une information de qualité.

L’IA est désormais bien connue dans les rédactions. Des outils permettant de convertir la parole en texte, d’analyser les mots-clés, de suggérer des titres et de compiler des données aident les journalistes à gagner du temps et à se concentrer davantage sur la création de contenu. De nombreux jeunes reporters utilisent activement l’IA comme un outil pratique dans leur travail.

Cependant, l’IA ne peut que soutenir et non remplacer le rôle du journaliste dans la capture d’expériences réelles, d’émotions et de perspectives uniques.

Selon la journaliste Xuân Quynh du journal Sai Gon Giai Phong (Saigon Libération), la clé réside dans une utilisation judicieuse de l’IA : "Elle permet de gagner du temps sur la synthèse et la structuration, ce qui nous laisse plus de place à la créativité et à la narration approfondie."

L’avènement d’Internet et des réseaux sociaux a remodelé le paysage médiatique. La diffusion de la presse écrite a diminué, la télévision traditionnelle a perdu des téléspectateurs et la publicité s’est rapidement déplacée vers les plateformes numériques. De nombreux médias sont confrontés à des difficultés financières, contraints de réduire leurs effectifs, tandis que leur personnel vieillit et tarde à s’adapter aux nouvelles technologies.

Le journaliste Truong Duy Hoa, directeur adjoint du Centre de télévision du Vietnam pour la région du Centre et des Hauts plateaux du Centre, a souligné que le journalisme ne peut pas se laisser distancer par les réseaux sociaux. Reporters et rédacteurs en chef doivent repenser leur approche, anticiper les tendances et maîtriser les outils numériques et l’IA pour rester pertinents : "Les médias traditionnels doivent évoluer. Si nous restons rigides, nous perdrons la course à la communication."

Le développement d’un écosystème de contenu multiplateforme est considéré comme une voie nécessaire pour renforcer la compétitivité à l’ère numérique.

Vo Công Tri, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Dà Nang, a souligné que le journalisme doit trouver de nouvelles orientations pour instaurer la confiance du public grâce à des informations diversifiées, vérifiées et objectives. Selon lui, le professionnalisme, l’intégrité et l’identité de chaque rédaction dépendent de la qualité et de l’engagement de ses journalistes.

Du point de vue de la gestion des médias, Doàn Xuân Hiêu, rédacteur en chef du Journal et de la Radio-Télévision de Dà Nang, a déclaré que si l’IA et les technologies connexes évoluent rapidement, elles ne suppriment pas d’emplois.

Le véritable risque réside chez ceux qui ne s’adaptent pas et qui restent à la traîne. "Aussi avancée que soit la technologie", a-t-il souligné, "l’âme de la créativité humaine, notre sens de la beauté, de la vérité et de la vertu ne peuvent être reproduits ; ce que nous appelons l’âme du journalisme ne peut être remplacé par l’IA."

C’est ce cœur pur et cet esprit moral inébranlable que les jeunes journalistes doivent perpétuer, même lorsqu’ils adoptent les nouveaux outils de l’ère numérique.

