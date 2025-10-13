Zelensky et Trump s'entretiennent pour la deuxième fois en deux jours

M. Zelensky a qualifié la discussion de "très productive", soulignant qu'elle avait porté sur le renforcement des capacités de défense de l'Ukraine, notamment à longue portée. Il a ajouté que les deux dirigeants avaient également abordé "de nombreux détails sur l'énergie". Les deux parties ont convenu de poursuivre leur dialogue. Le précédent entretien téléphonique entre MM. Zelensky et Trump avait eu lieu samedi 11 octobre.

Xinhua/VNA/CVN