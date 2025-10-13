icon search
Zelensky et Trump s'entretiennent pour la deuxième fois en deux jours

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 12 octobre avoir eu une deuxième conversation téléphonique en l'espace de deux jours avec le président américain Donald Trump.

M. Zelensky a qualifié la discussion de "très productive", soulignant qu'elle avait porté sur le renforcement des capacités de défense de l'Ukraine, notamment à longue portée. Il a ajouté que les deux dirigeants avaient également abordé "de nombreux détails sur l'énergie". Les deux parties ont convenu de poursuivre leur dialogue. Le précédent entretien téléphonique entre MM. Zelensky et Trump avait eu lieu samedi 11 octobre.

Xinhua/VNA/CVN

#Zelensky #Trump #Ukraine #États-Unis

