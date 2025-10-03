La Russie et l'Ukraine échangent chacune 185 prisonniers de guerre

La Russie et l'Ukraine ont chacune échangé 185 prisonniers de guerre dans le cadre d'un accord conclu lors des récents pourparlers d'Istanbul, a annoncé le 2 octobre le ministère russe de la Défense.

Conformément à l'accord russo-ukrainien conclu le 23 juillet, 185 soldats russes ont été rapatriés depuis un territoire contrôlé par Kiev. En échange, la partie russe a libéré 185 prisonniers de guerre ukrainiens, selon le ministère. En outre, 20 civils russes ont été rapatriés depuis des zones sous contrôle de Kiev, a-t-il ajouté. Les soldats et civils russes rapatriés sont actuellement au Bélarus, où ils reçoivent une aide médicale et psychologique, avant d'être transportés vers la Russie pour y poursuivre leurs soins et leur réhabilitation, a noté le ministère.

Xinhua/VNA/CVN