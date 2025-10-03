La Russie et l'Ukraine échangent chacune 185 prisonniers de guerre

>> La Russie et l'Ukraine effectuent un important échange de prisonniers
Conformément à l'accord russo-ukrainien conclu le 23 juillet, 185 soldats russes ont été rapatriés depuis un territoire contrôlé par Kiev. En échange, la partie russe a libéré 185 prisonniers de guerre ukrainiens, selon le ministère. En outre, 20 civils russes ont été rapatriés depuis des zones sous contrôle de Kiev, a-t-il ajouté. Les soldats et civils russes rapatriés sont actuellement au Bélarus, où ils reçoivent une aide médicale et psychologique, avant d'être transportés vers la Russie pour y poursuivre leurs soins et leur réhabilitation, a noté le ministère.
Xinhua/VNA/CVN