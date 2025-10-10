Environ 200 soldats superviseront l'accord de cessez-le-feu à Gaza

Les États-Unis sont en train de déployer environ 200 soldats en Israël pour "superviser" l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, ont rapporté jeudi 9 octobre les médias américains.

>> Accord Hamas - Israël: les principales réactions dans le monde

>> Le président égyptien annonce la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza

>> À Gaza, l'accord de cessez-le-feu donne "l'impression de renaître"

Cette force opérationnelle sera chargée de "superviser, observer et s'assurer qu'il n'y ait aucune violation" de l'accord, a déclaré un haut responsable américain aux journalistes. Des membres des forces armées égyptiennes, qatariennes et turques seront intégrés à l'équipe américaine, selon ce responsable. La force opérationnelle "ne sera pas présente à Gaza", a précisé un autre responsable américain.

Xinhua/VNA/CVN