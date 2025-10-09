Soudan : au moins 13 morts dans une attaque contre une mosquée à el-Facher

El-Facher est la dernière grande ville de la vaste région du Darfour qui échappe encore au contrôle total des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre depuis avril 2023 contre l'armée régulière. "Après une attaque aux obus mercredi après-midi 8 octobre sur la mosquée du quartier Abou Chouk, nous avons retiré 13 corps des décombres et nous les avons enterrés", a précisé un témoin. Un survivant de l'attaque a aussi fait état de 20 blessés. "Nous étions 70 familles réfugiés dans la mosquée après que les FSR ont envahi nos maisons", a-t-il ajouté. En 24 heures, au moins 33 personnes ont été tuées dans des attaques attribuées aux paramilitaires dans la ville d'el-Facher, qu'ils assiègent depuis 18 mois. Mardi 7 octobre, le service de maternité de l'hôpital de la ville avait été ciblé par une attaque de drone qui a causé la mort de huit personnes et fait sept blessés, selon des sources médicales ayant requis l'anonymat. Mercredi 8 octobre, une nouvelle attaque a fait au moins 12 morts, dont un médecin et un infirmier, et 17 blessés, selon leurs collègues.

AFP/VNA/CVN