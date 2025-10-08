L'or franchit la barre des 4.000 dollars par once, atteignant un niveau record

>> Le prix de l'or a battu un nouveau record historique
>> Métaux précieux : l'or se maintient à près de 3.400 dollars l'once
La demande de valeurs refuges maintient le métal jaune à un niveau élevé.
Xinhua/VNA/CVN
Les cours de l'or sont en hausse mardi matin 7 octobre à l'ouverture des marchés américains, l'or pour livraison en décembre ayant atteint un nouveau record à 4.000,10 dollars par once.
