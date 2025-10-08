Portugal : les prévisions de croissance pour 2025 revues à la hausse

Dans son bulletin économique d'automne, la banque centrale portugaise maintient toutefois ses prévisions pour 2026 et 2027, à 2,2% et 1,7% respectivement. La révision pour cette année s'explique notamment par une accélération de l'activité "plus forte" que prévue au second semestre, stimulée par une demande intérieure "plus soutenue". La consommation des ménages doit ainsi progresser de 3,3% cette année, contre une prévision initiale de 2,2%, grâce notamment à une mesure fiscale ayant permis d'augmenter le revenu disponible des foyers à la fin de l'année. "La croissance continuera de dépasser la moyenne de la zone euro, grâce au dynamisme démographique et à une évolution plus favorable de la productivité", a détaillé la Banque centrale. Dans son scénario macroéconomique publié mardi 7 octobre, la Banque du Portugal prévoit un taux d'inflation de 2,2% pour cette année, qui ensuite devrait se stabiliser autour de 2% jusqu'en 2027. Concernant le marché de l'emploi, le taux de chômage devrait atteindre 6,2% cette année avant de se maintenir à 6,3% les deux années suivantes.

APS/VNA/CVN