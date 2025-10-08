Congo-Brazzaville : taux de croissance projeté à 3,6% en 2026

L'économie de la République du Congo va enregistrer un taux de croissance de 3,6% en 2026, a annoncé mardi soir 7 octobre le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, dans un compte rendu du conseil des ministres tenus à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville.

"La croissance économique s'établirait à 3,6% en 2026, contre 3,1% en 2025", a précisé le ministre M. Bininga. "Cette dynamique est principalement portée par la bonne performance du secteur hors pétrole dont la croissance atteindrait 4,2%", a-t-il souligné. "L'inflation est projetée à 3,0% en 2026, se conformant ainsi à la norme communautaire", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN