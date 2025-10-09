Sirop pour enfants mortel en Inde : le propriétaire d'une usine pharmaceutique arrêté

À la tête de Sresan Pharmaceuticals, G. Ranganathan, 75 ans, a été interpellé à son domicile de Chennai (Sud) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, a indiqué une source policière. Depuis le début août, au moins 21 enfants à qui ce sirop avait été prescrit sont morts dans l'État du Madhya Pradesh (Centre) et plusieurs autres dans celui du Rajasthan (Ouest), a rapporté la presse locale. Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose. "Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles", a indiqué le ministère la semaine dernière. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par Sresan Pharma dans une de ses usines du Tamil Nadu (Sud). La vente de ce sirop a depuis été interdite dans trois États indiens.

AFP/VNA/CVN