icon search
mask
Brefs / International
Sirop pour enfants mortel en Inde : le propriétaire d'une usine pharmaceutique arrêté

La police indienne a arrêté jeudi 9 octobre le propriétaire d'une usine pharmaceutique qui fabrique un sirop pour la toux soupçonné d'avoir causé la mort de plus d'une vingtaine d'enfants ces deux derniers mois.

>> Le Vietnam met en garde contre 14 sirops pour la toux interdits

>> L'Indonésie élargit son enquête sur les décès d'enfants dus à un sirop contre la toux

À la tête de Sresan Pharmaceuticals, G. Ranganathan, 75 ans, a été interpellé à son domicile de Chennai (Sud) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, a indiqué une source policière. Depuis le début août, au moins 21 enfants à qui ce sirop avait été prescrit sont morts dans l'État du Madhya Pradesh (Centre) et plusieurs autres dans celui du Rajasthan (Ouest), a rapporté la presse locale. Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose. "Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles", a indiqué le ministère la semaine dernière. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par Sresan Pharma dans une de ses usines du Tamil Nadu (Sud). La vente de ce sirop a depuis été interdite dans trois États indiens.

AFP/VNA/CVN

#sirop #enfants #Inde

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top