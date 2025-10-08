icon search
mask
Brefs / International
Des oignons français explosifs découverts aux Pays-Bas

Les Pays-Bas ont fait une découverte qui pique les yeux en constatant la présence de deux grenades à main datant d'avant 1925 dans une cargaison d'oignons de France, a indiqué mercredi 8 octobre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

>> Une espèce inconnue de rongeur découverte dans la jungle au Pérou

>> Une nouvelle espèce de grenouille venimeuse découverte en Amazonie péruvienne

Les autorités néerlandaises ont fait la découverte explosive en avril parmi des oignons transportés de France vers une usine dans la province de Zélande, aux Pays-Bas, et ont demandé à l'OIAC d'examiner les grenades. L'organisation, basée justement aux Pays-Bas, à La Haye, a mené une enquête aux petits oignons et a conclu que "les projectiles ont été jugés compatibles avec les armes chimiques conventionnelles de fabrication française et allemande d'avant 1925". "Cependant, le type de charge chimique n'a pas pu être identifié", a-t-elle regretté dans un communiqué. La présence des projectiles dans la cargaison reste un mystère. Ils seront en tout cas détruits, mais ce n'est plus les oignons des Pays-Bas qui ne dispose pas d'installation de destruction dédiée à ce type d'objets, a indiqué l'OIAC. "Conformément à la réglementation interne de l'Union européenne, les armes chimiques conventionnelles seront transférées en tant que déchets toxiques à l'installation spécialisée de démantèlement chimique de Poelkapelle, en Belgique", a-t-elle indiqué. Les Pays-Bas ont remercié les autorités belges pour leur coopération.

AFP/VNA/CVN

#oignons français explosifs #découverts #Pays-Bas

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top