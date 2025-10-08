Des oignons français explosifs découverts aux Pays-Bas

Les autorités néerlandaises ont fait la découverte explosive en avril parmi des oignons transportés de France vers une usine dans la province de Zélande, aux Pays-Bas, et ont demandé à l'OIAC d'examiner les grenades. L'organisation, basée justement aux Pays-Bas, à La Haye, a mené une enquête aux petits oignons et a conclu que "les projectiles ont été jugés compatibles avec les armes chimiques conventionnelles de fabrication française et allemande d'avant 1925". "Cependant, le type de charge chimique n'a pas pu être identifié", a-t-elle regretté dans un communiqué. La présence des projectiles dans la cargaison reste un mystère. Ils seront en tout cas détruits, mais ce n'est plus les oignons des Pays-Bas qui ne dispose pas d'installation de destruction dédiée à ce type d'objets, a indiqué l'OIAC. "Conformément à la réglementation interne de l'Union européenne, les armes chimiques conventionnelles seront transférées en tant que déchets toxiques à l'installation spécialisée de démantèlement chimique de Poelkapelle, en Belgique", a-t-elle indiqué. Les Pays-Bas ont remercié les autorités belges pour leur coopération.

AFP/VNA/CVN