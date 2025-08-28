Ukraine : Zelensky nomme une nouvelle ambassadrice aux États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé le 27 août un décret nommant Olga Stefanishyna, ancienne vice-Première ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, nouvelle ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis.

M. Zelensky a déclaré sur Telegram avoir défini les tâches clés pour redynamiser le travail de l'ambassade ukrainienne et que la priorité principale était de mettre pleinement en œuvre tous les accords conclus avec le président américain Donald Trump, en particulier dans le secteur de la défense. Mme Stefanishyna remplace Oksana Markarova, qui occupait le poste à Washington depuis février 2021.

Xinhua/VNA/CVN