Allemagne : les exportations continuent de baisser en août, plombées par les États-Unis

>> Budget : l'Allemagne présente ses plans d'emprunts record

>> Allemagne : rebond du marché automobile en juillet, porté par l'électrique

>> Allemagne : la récolte céréalière en forte hausse en 2025

L'indicateur a reculé de 0,5% sur un mois, surprenant les experts interrogés par la plateforme financière Factstet, qui tablaient sur une hausse de 0,3%, après une baisse de 0,6% en juillet. Les exportations vers les États-Unis, qui restent le premier partenaire commercial, ont chuté de 2,5% par rapport à juillet, marquant la cinquième baisse mensuelle consécutive et le chiffre le plus bas depuis novembre 2021. Sur un an, les exportations outre-Atlantique s'effondrent de 20,1%. Washington a mis en place début août des surtaxes de 15% sur les importations européennes, nuisant à la compétitivité des produits allemands. Les exportations ont également baissé en Union européenne (-2,5%) ainsi qu'au Royaume-Uni (-6,5%). Du côté de la Chine, les exportations sont reparties à la hausse (+5,4%) alors que la plupart des importations provenaient du pays (-4,5%).

AFP/VNA/CVN