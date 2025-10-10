Le président américain Donald Trump suggère d'expulser l'Espagne de l'OTAN

"Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche lors d'une réunion avec le président finlandais Alexander Stubb, en visite aux États-Unis. "Franchement, vous devriez peut-être les exclure de l'OTAN", a-t-il dit. "Vous allez devoir commencer à parler à l'Espagne", a poursuivi M. Trump. "Vous devez leur téléphoner et leur demander pourquoi ils sont à la traîne". Sous la pression de M. Trump, les membres de l'OTAN ont accepté en juin dernier d'augmenter leurs dépenses militaires à 5% du PIB d'ici 2035.

Xinhua/VNA/CVN