Dix-neuf terroristes tués lors d'une opération dans le Nord-Ouest du Pakistan

L'opération, menée en fonction de renseignements, a eu lieu dans le district d'Orakzai de la province, où la présence de terroristes avait été signalée, a déclaré dans un communiqué le service de relations publiques interarmées (ISPR), service de presse de l'armée pakistanaise. Les forces de sécurité ont efficacement engagé le combat avec les terroristes sur place, ce qui a entraîné la mort de 19 d'entre eux, a déclaré l'ISPR. Cependant, au cours d'un intense échange de tirs, onze soldats ont également perdu la vie, a-t-il ajouté. Une opération de nettoyage est en cours dans la région afin d'éliminer la présence de terroristes, a déclaré l'ISPR. L'armée a déclaré que les forces de sécurité pakistanaises étaient déterminées à éradiquer la menace terroriste dans le pays.

Xinhua/VNA/CVN