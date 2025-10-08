icon search
Dix-neuf terroristes tués lors d'une opération dans le Nord-Ouest du Pakistan

Onze soldats et 19 terroristes ont été tués lors d'une opération menée dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 octobre dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa, dans le Nord-Ouest du Pakistan, a annoncé mercredi 8 octobre l'armée pakistanaise.

>> Pakistan : 14 morts dans un attentat-suicide contre un meeting politique baloutche

>> Pakistan : 9 membres du personnel de sécurité tués et 8 blessés dans une explosion dans le nord-ouest du pays

L'opération, menée en fonction de renseignements, a eu lieu dans le district d'Orakzai de la province, où la présence de terroristes avait été signalée, a déclaré dans un communiqué le service de relations publiques interarmées (ISPR), service de presse de l'armée pakistanaise. Les forces de sécurité ont efficacement engagé le combat avec les terroristes sur place, ce qui a entraîné la mort de 19 d'entre eux, a déclaré l'ISPR. Cependant, au cours d'un intense échange de tirs, onze soldats ont également perdu la vie, a-t-il ajouté. Une opération de nettoyage est en cours dans la région afin d'éliminer la présence de terroristes, a déclaré l'ISPR. L'armée a déclaré que les forces de sécurité pakistanaises étaient déterminées à éradiquer la menace terroriste dans le pays. 

Xinhua/VNA/CVN

#terroristes tués #opération #Nord-Ouest #Pakistan

