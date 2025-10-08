La Chine et la Malaisie organiseront des exercices militaires conjoints

>> Poutine annonce la participation de 100.000 soldats à des exercices militaires Russie - Bélarus

>> La Russie et le Laos lancent les exercices militaires conjoints "Laros 2025"

Baptisé "Paix et amitié 2025", les exercices seront axés sur l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe, ainsi que sur la sécurité maritime, indique le communiqué. Ces exercices réalisés en conditions réelles impliqueront des forces multiservices des armées chinoise et malaisienne. D'autres États membres de l'ASEAN ont été invités à envoyer des observateurs, précise le communiqué. Il s'agira du sixième programme d'exercices conjoints de la série "Paix et amitié". Il a pour objectif d'approfondir la coopération pragmatique entre les armées de la Chine et celles des pays d'Asie du Sud-Est, afin de renforcer leur capacité à faire face aux menaces non traditionnelles pour la sécurité, et à préserver la paix et la stabilité régionales.

Xinhua/VNA/CVN