La Norvège étend l'essai du service médical municipal en ligne

La Norvège a étendu un projet pilote gouvernemental de service médical municipal en ligne, dans le but de créer un service de médecine générale publique plus flexible et plus accessible, ont annoncé dimanche 12 octobre les autorités sanitaires du pays.

>> En Norvège, 89% des voitures neuves vendues en 2024 étaient électriques

>> Norvège : la gauche remporte des législatives

Ce service, qui est un service public de médecine générale numérique, vient compléter les services des médecins de famille et des urgences. Jan Christian Vestre, ministre norvégien de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que les expériences acquises par un plus grand nombre de municipalités "seront particulièrement précieuses pour déterminer dans quelle mesure le programme de médecins en ligne municipaux peut contribuer à alléger la charge des services d'urgence". Les autorités ont indiqué que le programme pilote sera évalué et que les conclusions serviront de base à un éventuel déploiement à plus grande échelle.

Xinhua/VNA/CVN



