Poutine et Trump soutiennent la poursuite des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump ont exprimé, lors d'un entretien téléphonique, leur soutien à la poursuite des négociations directes entre les délégations russe et ukrainienne, a déclaré mardi 19 août le conseiller présidentiel russe Youri Ouchakov.

>> L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes

>> Le MAE hongrois réitère son appel à un cessez-le-feu et au dialogue dans le conflit Russie - Ukraine

>> Les dirigeants de l'Europe et des États-Unis sont d'accord sur les principes pour les pourparlers avec la Russie

>> Trump dit avoir eu une "réunion très productive" avec Poutine

>> Trump dit que la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dépend de Zelensky

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cet appel a été initié par M. Trump à la suite de ses réunions à la Maison Blanche avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, a précisé M. Ouchakov.

Il a ajouté que les deux présidents avaient également abordé l'idée d'élever le niveau des représentants participant aux pourparlers.

"Vladimir Poutine et Donald Trump ont convenu de rester en contact étroit sur la question ukrainienne et d'autres sujets urgents à l'ordre du jour international et bilatéral", a affirmé M. Ouchakov, qualifiant cet appel téléphonique de "franc et constructif".

Xinhua/VNA/CVN