Vingt morts suite à une explosion dans un tunnel en construction dans le Nord-Est de l'Inde

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Selon les autorités, 25 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'ouvrage au moment de cette explosion qui s'est produite lundi 20 juillet. "Sur les 25 personnes piégées à l'intérieur du tunnel, 20 ont été déclarées mortes", a déclaré à la presse Sonam D. Bhutia, cheffe de la police de Namchi, une ville de l'État du Sikkim. Selon les informations parvenues du lieu de l'accident, l'explosion s'est produite à l'intérieur d'un tunnel en construction, d'une longueur de 7 km, géré par la compagnie publique indienne National Hydroelectric Power Corporation (NHPC). Parmi les victimes figurent des cadres supérieurs de l'entreprise, qui effectuaient une inspection de routine à l'intérieur du tunnel. La NHPC a indiqué dans un communiqué que l'incident avait été provoqué par "l'explosion soudaine de méthane présumé piégé ou emprisonné dans la roche, qui a généré une fumée dense et des gaz toxiques". Elle a ajouté qu'une enquête approfondie serait menée afin de déterminer la cause du drame.

Xinhua/VNA/CVN