Poutine s'entretient avec la MAE de la RPDC

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"M. Poutine a fait l'éloge des relations bilatérales entre la Russie et la RPDC", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que le dirigeant russe avait saisi cette occasion pour exprimer une nouvelle fois sa gratitude envers les dirigeants et le peuple de la RPDC pour leur soutien pendant l'opération militaire spéciale. "M. Poutine a transmis ses salutations les plus chaleureuses au dirigeant de la RPDC, Kim Jong Un", a poursuivi M. Peskov. "De son côté, la ministre des Affaires étrangères de la RPDC l'a remercié pour ces paroles chaleureuses et a souligné que Kim Jong Un avait récemment réaffirmé son engagement à faire progresser de manière exhaustive les relations entre la RPDC et la Russie". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le conseiller du Kremlin, Youri Ouchakov, ont également assisté à la rencontre.

Xinhua/VNA/CVN