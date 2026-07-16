Pays-Bas : plus de 900 morts supplémentaires par rapport aux prévisions pendant la vague de chaleur

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"La cause de ces morts est inconnue mais il est fort probable que la chaleur ait joué un rôle", a écrit dans un communiqué l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM). "Il est important de rester vigilant face aux effets de la chaleur sur la santé", a-t-il poursuivi, précisant que le nombre des morts avait augmenté dans tous les groupes d'âges mais de façon plus significative dans la catégorie des 80 ans et plus. La surmortalité la plus élevée a été enregistrée dans le Sud et l'Est des Pays-Bas, où les températures étaient les plus élevées, a souligné l'institut. "Il y avait également du smog (brouillard de pollution) pendant cette vague de chaleur. La combinaison d'une mauvaise qualité de l'air et de fortes chaleurs a aggravé la situation sanitaire des personnes vulnérables", a ajouté le RIVM. Fin juin, le RIVM a pour la première fois émis à cause de la chaleur une alerte rouge, qui a été en vigueur dans une grande partie des Pays-Bas, avec des températures s'approchant des 40 degrés par endroits.

APS/VNA/CVN