Inde : au moins 21 morts dans l'incendie d'un hôtel de la capitale New Delhi

L'incendie d'origine encore indéterminée d'un hôtel de la capitale indienne New Delhi a causé mercredi matin 3 mai la mort d'au moins 21 personnes, dont plusieurs ressortissants étrangers.

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Photos : AFP/VNA/CVN

Plus de 40 personnes ont également été blessées et aussitôt hospitalisées, selon un bilan toujours provisoire diffusé par la police locale.

Huit d'entre elles au moins se trouvaient dans un état critique, selon la déclaration d'un hôpital proche où elles ont été transportées.

La police n'a donné aucune précision sur les causes de l'incendie qui a détruit le Flourish Stay, un bed-and-breakfast bon marché situé dans la partie sud de la mégapole de 30 millions d'habitants.

Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d'infrastructures en piteux état et de normes de sécurité et d'évacuation pas toujours appliquées.

Un total de 47 personnes se trouvaient dans l'établissement lorsque le feu s'est déclaré, a précisé un élu local, Satish Upadhyay. "Une enquête sera menée et tous ceux qui ont violé la loi seront immédiatement arrêtés", a-t-il déclaré.

Certains des clients de l'hôtel qui se trouvaient dans les étages ont échappé au brasier en sautant par les fenêtres sur des matelas posés au sol par des habitants du quartier venus leur prêter secours, ont rapporté des témoins.

"Nous avons récupéré des matelas dans un magasin proche parce qu'ils fallait sauver des gens", a déclaré à l'AFP l'un d'eux, Mohammad Anees. "Cinq femmes ont sauté du bâtiment et ont atterri dessus saines et sauves".

Photo : AFP/VNA/CVN

Plusieurs des victimes sont de nationalités étrangères, issues de pays d'Afrique et d'Asie centrale, a affirmé l'agence Press Trust of India (PTI) en citant une source officielle anonyme.

"Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche", a réagi promptement le Premier ministre Narendra Modi sur son compte X, qualifiant l'incendie de "tragique".

"Les opérations de secours et de recherches sont toujours en cours", a écrit la police.

En mars dernier, un incendie provoqué par un court-circuit électrique a causé la mort d'au moins dix patients d'un hôpital de la ville de Cuttack, dans l'est de l'Inde.

Celui de l'hôtel Flourish Stay est le plus meurtrier survenu à New Delhi depuis 2019, quand 43 ouvriers avaient trouvé la mort dans un immeuble emporté par les flammes.

AFP/VNA/CVN