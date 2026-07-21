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Dix morts dans l'effondrement d'un tunnel dans le Nord-Est de l'Inde

Au moins dix personnes ont trouvé la mort et une quinzaine d'autres sont coincées sous les décombres d'un tunnel qui s'est effondré mardi 21 juillet dans l'État indien du Sikkim (Nord-Est), a-t-on appris de source locale.

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L'incident a été signalé dans le district de Namchi. L'ouvrage appartient à la compagnie publique National Hydroelectric Power Corporation. "Nous avons retrouvé dix corps et les recherches se poursuivent pour localiser les autres. Selon nos informations, près de 15 personnes seraient encore coincées à l'intérieur du tunnel. On ignore pour l'instant ce qu'il est advenu d'elles. Les opérations de secours sont en cours. Il est très difficile de pénétrer dans le tunnel, car la visibilité y est quasi nulle", a dit Subash Ghimeray, administrateur général adjoint du district. Selon les médias locaux, c'est une explosion de méthane qui aurait provoqué l'effondrement du tunnel.

Xinhua/VNA/CVN

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