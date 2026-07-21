Dix morts dans l'effondrement d'un tunnel dans le Nord-Est de l'Inde

>> "Pire qu'en Inde" : à Rome, les touristes face au supplice de la canicule

>> Inde : six morts à la suite de pluies torentielles sur Bombay

>> Inde : 9 morts dans l'effondrement d'une décharge causé par des pluies torrentielles

L'incident a été signalé dans le district de Namchi. L'ouvrage appartient à la compagnie publique National Hydroelectric Power Corporation. "Nous avons retrouvé dix corps et les recherches se poursuivent pour localiser les autres. Selon nos informations, près de 15 personnes seraient encore coincées à l'intérieur du tunnel. On ignore pour l'instant ce qu'il est advenu d'elles. Les opérations de secours sont en cours. Il est très difficile de pénétrer dans le tunnel, car la visibilité y est quasi nulle", a dit Subash Ghimeray, administrateur général adjoint du district. Selon les médias locaux, c'est une explosion de méthane qui aurait provoqué l'effondrement du tunnel.

Xinhua/VNA/CVN