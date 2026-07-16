La Banque du Canada maintient son taux sur fond d'"amélioration" de l'économie

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"L'économie canadienne montre des signes d’amélioration", a indiqué la banque en annonçant le maintien de son principal taux pour la sixième fois consécutive. Le Canada est entré en récession technique au premier trimestre mais "des signes montrent clairement que l’économie a renoué avec la croissance au deuxième trimestre", a-t-elle dit. "Les conditions financières au Canada se sont assouplies depuis avril et les marchés boursiers mondiaux ont été dynamiques", a-t-elle encore noté. La banque centrale souligne toutefois que "des risques et incertitudes considérables persistent" en raison de la tension au Moyen-Orient et de la politique commerciale de Donald Trump. Ce nouveau maintien du taux directeur intervient après que Washington a annoncé le 1er juillet qu'il ne renouvellerait pas l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM), le soumettant désormais à une revue annuelle et à une prolongation d'année en année. Cet accord est vital pour le Canada, les États-Unis étant son principal partenaire commercial et la destination de 75% de ses exportations.

AFP/VNA/CVN