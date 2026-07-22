La Thaïlande accélère la transition numérique de son agriculture

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À l’issue d’une réunion du Comité chargé des politiques et de la supervision des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, tenue le 20 juillet, le secrétaire du ministre de l’Agriculture et des Coopératives, Sorawut Nuengchamnong, a indiqué que le ministère ambitionnait de devenir une "organisation numérique intelligente", fondée sur l’exploitation des données afin d’améliorer l’efficacité de la gestion, de limiter les chevauchements administratifs et d’offrir de meilleurs services aux agriculteurs. Le ministère a déjà interconnecté les systèmes de données de 20 de ses départements et mis en place le MOAC Data Hub, qui regroupe 159 ensembles de données provenant de 22 organismes. Plus de 233 services publics en ligne ont également été intégrés sur un portail unique, facilitant l'accès des agriculteurs aux informations relatives aux terres, aux ressources en eau, aux engrais et aux marchés. Parallèlement, les autorités développent une plateforme d’IA dédiée à l’agriculture et mettent en œuvre des projets pilotes dans quatre filières stratégiques : le riz, le caoutchouc, le palmier à huile ainsi que l’élevage de bovins et de buffles.

VNA/CVN