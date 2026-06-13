En Inde, cinq morts dans le crash d'un avion de transport militaire

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|Un avion de transport Antonov An-32 de l'armée de l'air indienne est photographié alors que la pluie tombe sur une base aérienne à Srinagar, en Inde, le 6 septembre 2014.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Drame ce samedi 13 juin en Inde. Un avion de transport militaire Antonov An-32 de l'armée de l'air indienne (IAF) s'est écrasé à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat, dans le Nord-Est du pays, faisant cinq morts, a annoncé l'armée.
"L'armée de l'air indienne regrette profondément la mort de cinq de ses soldats dans l'accident de l'An-32 à Jorhat", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en déclinant l'identité des cinq victimes. "L'IAF présente ses condoléances les plus sincères aux familles en deuil et se tient à leurs côtés", a-t-elle ajouté.
Le copilote a survécu à l’accident, a précisé un officier sous couvert d’anonymat à l’AFP, qui n’a pas précisé l’état de santé du militaire ni le nombre de personnes à bord.
"Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident", avait-elle fait savoir précédemment, sans mentionner d'hypothèse sur les causes de la catastrophe.
Plusieurs médias indiens ont diffusé des images d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant au-dessus de la base, puis de la carlingue disloquée de l'appareil, entourée de militaires en uniforme.
En 2019, un AN-32 parti de la même base de Jorhat s'était écrasé dans l'État de l'Arunachal Pradesh, près de la frontière chinoise, tuant ses 13 passagers et membres d'équipage.
AFP/VNA/CVN