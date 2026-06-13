En Inde, cinq morts dans le crash d'un avion de transport militaire

Un avion de transport de l’armée de l’air s’est écrasé en Inde, ce samedi 13 juin, lors de son atterissage. Cinq personnes ont été retrouvées mortes, seul le copilote a survécu. Une enquête est ouverte.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Drame ce samedi 13 juin en Inde. Un avion de transport militaire Antonov An-32 de l'armée de l'air indienne (IAF) s'est écrasé à son atterrissage sur la base aérienne de Jorhat, dans le Nord-Est du pays, faisant cinq morts, a annoncé l'armée.

"L'armée de l'air indienne regrette profondément la mort de cinq de ses soldats dans l'accident de l'An-32 à Jorhat", a-t-elle indiqué dans un communiqué, en déclinant l'identité des cinq victimes. "L'IAF présente ses condoléances les plus sincères aux familles en deuil et se tient à leurs côtés", a-t-elle ajouté.

Le copilote a survécu à l’accident, a précisé un officier sous couvert d’anonymat à l’AFP, qui n’a pas précisé l’état de santé du militaire ni le nombre de personnes à bord.

"Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes de l'accident", avait-elle fait savoir précédemment, sans mentionner d'hypothèse sur les causes de la catastrophe.

Plusieurs médias indiens ont diffusé des images d'épaisses volutes de fumée noire s'élevant au-dessus de la base, puis de la carlingue disloquée de l'appareil, entourée de militaires en uniforme.

En 2019, un AN-32 parti de la même base de Jorhat s'était écrasé dans l'État de l'Arunachal Pradesh, près de la frontière chinoise, tuant ses 13 passagers et membres d'équipage.

AFP/VNA/CVN