Un séisme de magnitude 6,3 signalé sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande

>> Un séisme sous-marin de magnitude 6,8 frappe les eaux au large du Sud de la Nouvelle-Zélande
>> Les forêts de Nouvelle-Zélande absorbent beaucoup plus de CO2 qu'estimé
>> Nouvelle-Zélande : la capitale Wellington décrète l'état d'urgence face à de graves inondations
L'institut public Earth Sciences New Zealand a fait état de ce séisme de forte intensité à 21h14 heure locale, survenu à une profondeur de 51km, ainsi que de sept autres secousses d'une magnitude comprise entre 3,3 et 4,3 dans la région. L'Agence nationale de gestion des urgences a d'abord émis une alerte au tsunami, avant de la ramener au statut d'avis, a rapporté le radiodiffuseur public Radio New Zealand, précisant que la magnitude du séisme avait été révisée à la baisse, passant de 6,3 à 5,9.
Xinhua/VNA/CVN