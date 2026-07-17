Un séisme de magnitude 6,3 signalé sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande

Un séisme de magnitude 6,3 a été signalé jeudi soir 16 juillet au nord de Te Anau, sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, ce qui a conduit les autorités à émettre une alerte au tsunami.

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L'institut public Earth Sciences New Zealand a fait état de ce séisme de forte intensité à 21h14 heure locale, survenu à une profondeur de 51km, ainsi que de sept autres secousses d'une magnitude comprise entre 3,3 et 4,3 dans la région. L'Agence nationale de gestion des urgences a d'abord émis une alerte au tsunami, avant de la ramener au statut d'avis, a rapporté le radiodiffuseur public Radio New Zealand, précisant que la magnitude du séisme avait été révisée à la baisse, passant de 6,3 à 5,9.

Xinhua/VNA/CVN