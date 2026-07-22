Le président Donald Trump approuve un accord nucléaire avec l'Arabie saoudite

Le président américain Donald Trump a approuvé un accord historique avec l'Arabie saoudite sur le développement d'un programme nucléaire civil pour le pays du Golfe, ouvrant potentiellement la porte à l'enrichissement d'uranium sur son territoire, ont rapporté mardi 21 juillet les médias américains.

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Cet accord sur 30 ans, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, devrait empêcher les concurrents étrangers des entreprises américaines de réaliser les contrats de ce projet, ont indiqué les médias en citant des responsables du gouvernement américain. Par ailleurs, une clause essentielle de l'accord autorise une étude conjointe par les deux parties afin de définir la nécessité d'enrichir de l'uranium en Arabie saoudite, tout en faisant des entreprises américaines les bâtisseuses des installations qui seraient destinées à cette activité. L'accord a été approuvé alors que les États-Unis sont toujours au conflit avec l'Iran pour des raisons principalement liées au programme nucléaire de ce dernier. Le texte devrait bientôt être soumis au Congrès américain pour examen.

Xinhua/VNA/CVN