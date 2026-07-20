Banyuwangi, modèle indonésien d’économie bleue présenté au Forum bleu ASEAN - ID

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Cet événement avait pour objectif de renforcer la coopération régionale et de promouvoir une approche plus large du développement durable des océans au sein de l’ASEAN. Organisé les 17 et 18 juillet par le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, en collaboration avec le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce, le forum a réuni des représentants des États membres de l’ASEAN ainsi que des partenaires du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et du Forum des îles du Pacifique (PIF). Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, Banyuwangi a été choisi pour son succès dans la conciliation de la conservation marine, du développement de la pêche, du tourisme durable, du soutien aux petites entreprises et de l’amélioration des conditions de vie des communautés côtières. Les autorités indonésiennes espèrent que ce modèle servira d'exemple concret dont les pays de la région pourront s'inspirer et qu'ils pourront reproduire. Outre les échanges consacrés à la gestion durable des ressources marines, à l’économie bleue et au renforcement de la coopération régionale, les participants ont effectué des visites de terrain au village de pêcheurs de Merah Putih et dans la zone de conservation marine de Bangsring. Ils ont pu y découvrir un modèle de tourisme marin fondé sur la préservation des écosystèmes, le développement des moyens de subsistance et l’autonomisation des communautés locales.

VNA/CVN