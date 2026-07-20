Un navire prend feu près de la rive omanaise du détroit d'Ormuz

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Selon un communiqué de l'UKMTO, l'incident a été signalé à environ 8 milles nautiques (14,8km) au nord-ouest de Koumzar, à Oman. L'agence a précisé avoir reçu des informations des autorités militaires indiquant qu'un navire était en feu. La cause de l'incendie n'a pas encore été vérifiée, et les autorités mènent actuellement une enquête sur cet incident, a précisé l'UKMTO. Il a été conseillé aux navires de naviguer avec prudence et de signaler toute activité suspecte à l'UKMTO. Un marin a fourni un enregistrement exclusif des communications radio publiques maritimes tôt lundi matin 20 juillet, montrant que l'armée américaine avait effectué plusieurs appels radio pour confirmer la situation du navire concerné, mais n'avait reçu aucune réponse. Koumzar est situé à l'extrémité nord d'Oman, près de l'entrée sud du détroit d'Ormuz. À la suite d'un protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran en juin dernier, deux voies de transit ont été établies dans le détroit d'Ormuz : une voie nord contrôlée par l'Iran et une voie sud proche d'Oman. L'armée américaine a fourni une assistance à la navigation sur la voie sud. Plusieurs navires commerciaux ont récemment été attaqués à proximité de cette voie, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité maritime.

Xinhua/VNA/CVN