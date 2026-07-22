Le Laos démantèle un vaste réseau d'escroquerie en ligne

Les forces spéciales chargées de la lutte contre les escroqueries en ligne du ministère lao de la Sécurité publique, en collaboration avec la police mobile, ont démantelé un réseau spécialisé dans les jeux d’argent en ligne et les escroqueries par télécommunication, opérant dans un immeuble loué du village de Dongphosy, district de Hatxaiphong, à Vientiane. Plus de 500 suspects ont été interpellés.

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Au total, 589 personnes, dont 309 femmes, de nationalités lao et étrangères, ont été arrêtées lors de cette opération. Les enquêteurs ont également saisi 1.517 ordinateurs de bureau, 4.045 ordinateurs portables et 5.245 téléphones mobiles, qui seront utilisés dans le cadre de l’enquête. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’identifier les organisateurs du réseau ainsi que leurs complices, en vue de les traduire en justice conformément à la loi. Le ministère lao de la Police a indiqué que les récents succès des forces de l'ordre dans le démantèlement de réseaux organisés de cybercriminalité étaient également le fruit de la coopération de la population, dont les informations fournies ont contribué de manière décisive aux enquêtes. Les autorités ont par ailleurs appelé les citoyens à redoubler de vigilance lors de l’utilisation des réseaux sociaux afin d’éviter les escroqueries en ligne et à s’abstenir de toute forme de jeu d’argent, notamment sur Internet. Elles les invitent également à signaler sans délai tout individu, organisation ou lieu suspect via les pages Facebook officielles du ministère et de la police économique, ou en appelant la ligne d’urgence 1533, accessible 24 heures sur 24.

VNA/CVN