L'OMS alerte sur les risques cardiovasculaires liés à la chaleur en Europe

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Parmi les risques les plus immédiats figurent "l'épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur, mais le tableau global est bien plus complexe", a fait savoir M. Kluge. "La chaleur impose une lourde charge sur le système cardiovasculaire: le cœur pompe plus intensément pour refroidir le corps, ce qui explique la forte augmentation du nombre de décès par crise cardiaque et AVC pendant les périodes de canicule", a-t-il expliqué. Il a également averti du risque de détérioration "de l'état du système respiratoire, en particulier lorsque la chaleur s'accompagne d'une forte pollution de l'air". L'expert a souligné en outre que, pendant les périodes de forte chaleur, "les capacités cérébrales diminuent plus rapidement que ce que la plupart des gens imaginent". "La confusion et la désorientation surviennent avant même que la personne ne prenne conscience du danger", a-t-il précisé.

APS/VNA/CVN