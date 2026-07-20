Karaté-do/ One Series A : médaille d'or pour l'Algérienne Karima Mekkaoui

L'Algérienne Karima Mekkaoui a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 68 kg (kumité), lors du championnat de "Karate One-Series A" qui a pris fin dimanche 19 juillet à Guadalajara, au Mexique, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK).

Après un parcours remarquable, l'Algérienne s'est imposée en finale face à la championne égyptienne Jana El Ghafary sur le score de 4-0. Une deuxième médaille d'or qui s'ajoute au palmarès du karaté-do algérien, après celle décrochée par Rayane Sekour dans la catégorie des moins de 50 kg (kumité). De son côté, Mohamed Djemiati a terminé à la cinquième place dans la catégorie des moins de 84 Kg (kumité), après un parcours remarquable et une solide prestation face à l'élite des athlètes mondiaux. Le tournoi "Karate 1 Series A" de Guadalajara au Mexique s'est imposé comme un rendez-vous crucial de la saison mondiale. Ce circuit permet aux athlètes d'engranger de précieux points pour grimper au Classement mondial WKF et intégrer le circuit fermé de la Premier League.

APS/VNA/CVN