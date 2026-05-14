Inde : 89 morts suite à des intempéries dans le Nord

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En raison de "conditions météorologiques défavorables", 89 personnes sont décédées et 53 autres ont été blessées, a indiqué le commissaire aux secours de l'État sur les réseaux sociaux. Un suivi continu est en cours "grâce à une communication directe avec les responsables de district" afin de garantir que "les fonds nécessaires soient mis à leur disposition", a-t-il ajouté. Plus tôt, les autorités avaient annoncé un premier bilan de 15 morts et huit blessés dans des incidents distincts survenus mercredi soir dans le district de Bhadohi, suite aux violents orages qui ont frappé la région. Neuf autres personnes sont mortes et 16 ont été blessées lorsqu'une violente tempête a frappé le district de Fatehpur. "Des équipes de fonctionnaires administratifs surveillent en permanence les zones touchées", a indiqué la police sur les réseaux sociaux jeudi 14 mai. Des décès ont également été signalés à Budaun, où cinq personnes sont mortes dans des incidents liés à la tempête, et un décès a été recensé dans le district de Sonbhadra, selon l'agence Press Trust of India. Parallèlement, des pluies ont touché certaines parties de la capitale, New Delhi, affectant également le trafic aérien à l'aéroport international

APS/VNA/CVN