VinFast inaugure une usine de véhicules électriques en Indonésie

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a officiellement inauguré lundi 15 décembre son usine de Subang, dans l'Ouest de Java. Cette inauguration marque une étape décisive dans la stratégie de l'entreprise visant à étendre son réseau de production mondial et à renforcer son engagement à long terme en Indonésie.

Photo : VinFast/CVN

L'usine est appelée à renforcer significativement la compétitivité locale de VinFast, à accélérer ses efforts de localisation, à créer des emplois de qualité et à jouer un rôle essentiel dans le développement de l'industrie nationale du véhicule électrique.

L'usine VinFast à Subang a été achevée et mise en service seulement 17 mois après la pose de la première pierre, témoignant de la rapidité d'exécution et de la capacité de mise en œuvre de l'entreprise. Il s'agit de la quatrième usine opérationnelle de VinFast dans le monde et de sa première en Indonésie et en Asie du Sud-Est, hors Vietnam.

La mise en service de l'usine dans les délais impartis souligne l'engagement ferme de VinFast en faveur de la localisation, conformément à la stratégie du gouvernement indonésien pour le développement de l'industrie nationale du véhicule électrique.

Conformément à sa feuille de route, VinFast vise à augmenter rapidement son taux de localisation à plus de 40% d'ici 2026, à 60% d'ici 2029 et à 80% à partir de 2030, tout en favorisant activement le développement d'un écosystème industriel favorable autour du complexe de Subang.

Lors de la cérémonie, Airlangga Hartarto, ministre indonésien coordinateur des Affaires économiques, a déclaré que ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement industriel vert du gouvernement indonésien et constitue un puissant catalyseur pour l'économie locale, notamment en matière de création d'emplois, d'amélioration des compétences de la main-d'œuvre et de croissance d'un écosystème industriel de soutien.

"Compte tenu de l'envergure et de l'importance de ce projet, nous sommes convaincus que VinFast deviendra un pilier essentiel, contribuant à faire de Subang un nouveau pôle industriel régional pour les véhicules électriques dans un avenir proche", a-t-il souligné.

Pham Sanh Chau, Pdg de VinFast Asia, a déclaré que l'inauguration opportune de l'usine de Subang témoigne non seulement de la grande capacité d'exécution de VinFast, mais surtout d'une étape stratégique majeure dans notre engagement à long terme envers l'Indonésie.

Il a ajouté que la production locale est un facteur déterminant du succès durable de VinFast sur ce marché, tout en contribuant directement aux objectifs du gouvernement indonésien en matière de croissance économique, de développement industriel et de création d'emplois.

"Avec la mise en service officielle de l'usine de Subang, VinFast a finalisé l'un des écosystèmes de véhicules électriques les plus complets et intégrés d'Indonésie, réaffirmant ainsi notre engagement envers un partenariat à long terme et la création de valeur partagée avec le pays", a-t-il précisé.

L'usine est implantée sur un site de 171 ha et son développement se fait en plusieurs phases, représentant un investissement total de plus d'un milliard de dollars américains. Lors des phases ultérieures, sa capacité de production pourra être portée à 350 000 véhicules par an, permettant ainsi de répondre à la demande croissante du marché indonésien et d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'exportation.

Dans le cadre de sa première phase, VinFast investit plus de 300 millions de dollars américains. L'usine devrait atteindre une capacité initiale de 50.000 véhicules par an. Elle est dotée d'une ligne de production entièrement intégrée, conforme aux normes internationales, et bénéficie d'un haut niveau d'automatisation et de technologies de pointe garantissant une qualité de produit supérieure. Elle comprend tous les ateliers essentiels (soudure de carrosserie, peinture, assemblage), ainsi qu'un centre de contrôle qualité et un entrepôt logistique.

Le projet prévoit également un terrain pour le développement d'un parc de fournisseurs destiné aux entreprises et sous-traitants locaux. Ce parc, dont l'expansion est prévue dans les années à venir, jette ainsi les bases d'une implantation locale forte et durable.

À pleine capacité, l'usine VinFast à Subang devrait créer entre 5.000 et 15.000 emplois directs pour la population locale, ainsi que des milliers d'emplois indirects dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des services associés. Elle constituera un puissant moteur de développement socio-économique pour Subang, qui se positionne comme un nouveau pôle de croissance industrielle de Java occidental.

Dans un premier temps, l'usine se concentrera sur l'assemblage des modèles électriques stratégiques de VinFast, notamment les VF 3, VF 5, VF 6 et VF 7 (versions conduite à droite), destinés au marché indonésien. Ces modèles sont parfaitement adaptés à la mobilité urbaine et ciblent les jeunes consommateurs et les familles modernes.

L'inauguration de l'usine VinFast à Subang confirme le rôle de VinFast dans le développement de la chaîne de valeur des véhicules électriques en Indonésie et contribue à renforcer la position de l'Asie du Sud-Est sur la scène mondiale de l'industrie des véhicules électriques.

VNA/CVN