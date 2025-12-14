INN

Hô Chi Minh-Ville renforce la gestion des navires de pêche non autorisés

Les autorités du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ont effectué le 13 décembre une visite de travail et une inspection sur le terrain des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans plusieurs ports de pêche, dont Incomap (quartier de Vung Tàu), Cat Lo (quartier de Phuoc Thang), Hung Thai et Tân Phuoc (commune de Long Hai).

Dans ces ports, le vice-président du Comité populaire municipal, Hoàng Nguyên Dinh, et la délégation ont inspecté les opérations d’accostage des navires, le débarquement des produits halieutiques ainsi que la déclaration et la traçabilité de l’origine des captures. Ils ont également vérifié le fonctionnement des bureaux INN afin d’évaluer le contrôle des navires entrant et sortant des ports, ainsi que les activités de sensibilisation et de rappel à destination des pêcheurs.

Selon Hoàng Nguyên Dinh, bien que les ports de pêche aient appliqué strictement les mesures de contrôle des navires et enregistré des évolutions positives dans la lutte contre la pêche INN, certaines infractions persistent, nécessitant un renforcement continu des mesures de gestion et de supervision.

À l’issue de l’inspection, le vice-président du Comité populaire municipal a demandé aux autorités portuaires de veiller à la déclaration systématique des navires accostant aux ports et à l’application rigoureuse du système électronique de traçabilité des captures (eCDT) pour 100% des navires entrant et sortant des ports. Le contrôle des volumes débarqués doit servir de base à la délivrance des certificats d’origine des matières premières halieutiques (SC) et des certificats d’origine des produits de la pêche (CC), conformément à la réglementation en vigueur.

Dans la commune de Long Hải, après avoir pris connaissance de la situation de 160 navires de pêche ne remplissant pas les conditions requises pour prendre la mer et actuellement amarrés à quai, Hoàng Nguyên Dinh a demandé aux autorités locales de renforcer la gestion et la surveillance de ces navires. Il a également appelé à mobiliser les habitants au sein des groupes résidentiels afin de prévenir, dès l’origine, tout risque de violation des règles relatives à la pêche INN.

À ce jour, Hô Chi Minh-Ville compte 4.475 navires de pêche, tous enregistrés et intégrés dans la base de données nationale VNFishbase. Parmi eux, 4.268 navires disposent d’une licence de pêche valide, soit 95,37%, tandis que 207 navires non conformes sont strictement gérés et interdits de sortie en mer. L’ensemble des navires de 15 m et plus est équipé de dispositifs de surveillance des navires (VMS), assurant un suivi continu 24 heures sur 24. Par ailleurs, le système eCDT est opérationnel dans 100% des ports de pêche éligibles.

Ces efforts témoignent de la détermination de Hô Chi Minh-Ville à intensifier la lutte contre la pêche INN, en vue de contribuer à la levée rapide de l’"avertissement de carton jaune" émis par la Commission européenne à l’encontre du Vietnam.

