Les stratégies de croissance des exportations au menu d’experts à Hanoï

Le ministère de l’Industrie et du Commerce organisera un séminaire mardi 16 décembre afin d’examiner les moyens de maintenir une croissance des exportations élevée et durable.

Les exportations vietnamiennes ont progressé de 16,1% pour atteindre 430,2 milliards de dollars américains au cours des onze premiers mois de 2025, tandis que le commerce extérieur s’est établi à 839,8 milliards de dollars américains sur la même période.

Cette performance remarquable démontre que les exportations demeurent un moteur essentiel de la croissance économique, contribuant au rayonnement international du Vietnam ces dernières années.

Cependant, le secteur est confronté à d’importants défis. Le protectionnisme commercial s’intensifie à l’échelle mondiale, les normes relatives aux chaînes d’approvisionnement vertes se durcissent et la reprise économique mondiale est lente. Ces pressions pèsent lourdement sur les entreprises vietnamiennes.

Le gouvernement s’est fixé des objectifs de croissance à deux chiffres pour les prochaines années. Les exportations ont besoin de solutions efficaces pour maintenir ce rythme de croissance, a indiqué le ministère.

Ce séminaire réunira des représentants de plusieurs ministères, notamment ceux de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Finances, de la Construction, et des Sciences et des Technologies. La Banque d’État du Vietnam participera également à cet événement, qui réunira des organisations industrielles, des exportateurs, des économistes et des scientifiques.

Les participants débattront des tendances commerciales récentes et des nouvelles normes de durabilité qui redéfinissent le commerce mondial. Parmi les sujets abordés figurent l’augmentation de la valeur ajoutée locale des exportations, la satisfaction des demandes du marché et une meilleure utilisation des accords de libre-échange.

Les principaux problèmes soulevés seront la bureaucratie, les difficultés logistiques et le manque de compétitivité des entreprises.

Le ministère espère que cet événement permettra de dégager des propositions politiques claires et des solutions concrètes, afin de contribuer au maintien d’une forte dynamique des exportations en 2026 et au-delà.

VNA/CVN