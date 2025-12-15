Un cadre commun à l’échelle régionale pour promouvoir l’agriculture

Hô Chi Minh-Ville a décidé d’appliquer la Résolution n°21/2020/NQ-HĐND de l'ancienne province de Bà Rịa - Vũng Tàu afin d’harmoniser ses politiques de soutien à l’économie coopérative. Cette orientation vise à renforcer les liens interrégionaux entre la production, la transformation et les marchés de consommation.

Dans le cadre de l’achèvement des mécanismes et politiques de développement de l’agriculture et de l’économie coopérative après la réorganisation administrative, Hô Chi Minh-Ville a choisi de reprendre et d’appliquer la Résolution n°21/2020/NQ-HĐND du Conseil populaire de l'ancienne province de Bà Rịa - Vũng Tàu, relative à l’encouragement de la coopération et des liens entre la production et la commercialisation des produits agricoles. Cette décision est perçue comme une étape importante vers la mise en place d’un cadre politique cohérent, mieux adapté aux exigences du développement régional.

Adoptée fin 2020, la Résolution 21 met l’accent sur le soutien à la structuration des chaînes de valeur agricoles, en associant agriculteurs, coopératives et entreprises. Elle prévoit notamment des aides à l’élaboration de projets de coopération, à l’investissement dans les équipements et les infrastructures, au transfert de technologies, à la certification de qualité, à la traçabilité des produits ainsi qu’à l’élargissement des débouchés commerciaux. Dans l'ancienne province de Bà Rịa – Vũng Tàu, sa mise en œuvre a contribué à stabiliser les relations contractuelles et à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles.

À Hô Chi Minh-Ville, l’application de cette résolution intervient dans un contexte où l’économie coopérative demeure confrontée à plusieurs défis structurels. La production reste souvent fragmentée, les capacités de gestion de certaines coopératives sont limitées et les liens avec les entreprises, bien que renforcés ces dernières années, manquent encore de stabilité et de profondeur.

Vers des chaînes de production plus durables

Selon Vũ Ngọc Đăng, chef du sous-département du développement rural de Hô Chi Minh-Ville, la Résolution 21 constitue un outil pertinent pour répondre à ces difficultés. "L’application de cette résolution permet à la ville de disposer d’un cadre politique unifié, évitant les ruptures dans les dispositifs de soutien, tout en encourageant les coopératives et les entreprises à s’engager durablement dans des chaînes de production et de commercialisation intégrées", a-t-il expliqué. Il a souligné que l’approche de la Résolution 21 se distingue par son caractère global, liant le soutien public à l’efficacité réelle des partenariats économiques.

Photo: CTV/CVN

À la suite de la fusion de Hô Chi Minh-Ville, de Bà Rịa - Vũng Tàu et de Bình Dương en une seule entité administrative, la synchronisation des politiques publiques est devenue impérative. La Résolution 21 a déjà démontré son efficacité à Bà Rịa - Vũng Tàu, avec 27 projets de partenariat approuvés et un budget total d’environ 70 milliards de dôngs, permettant la mise en place de modèles performants dans des secteurs variés tels que le riz, le cacao, le durian, le pomelo et l’aquaculture. Le maintien de cette politique contribue à assurer la continuité et la stabilité des projets en cours, tout en évitant leur interruption.

Concrètement, Hô Chi Minh-Ville a commencé à déployer des modèles de coopération pilotes, inspirés de l’esprit de la Résolution 21, en apportant un soutien ciblé à plusieurs coopératives. La coopérative aquacole Như Ý Long Sơn a ainsi bénéficié d’équipements destinés au tri, à la transformation et à la conservation des huîtres, notamment des machines de décorticage, des appareils de mise sous vide et des systèmes d’aération. De son côté, la coopérative Hải Đăng, spécialisée dans la production de sauce de poisson pure à base d’anchois, a été dotée de matériels de filtration, d’embouteillage et de conditionnement, afin de normaliser son processus de production et d’améliorer la qualité de ses produits traditionnels.

Par ailleurs, la coopérative agricole Tuấn Ngọc, située dans l'ancien district de Củ Chi, ainsi que la coopérative Phước An, dans l'ancien district de Cần Giờ, figurent également parmi les bénéficiaires des politiques de soutien de la ville. Elles ont reçu une assistance en matière d’équipements, de conseil technique et de mise en relation avec les circuits de distribution, leur permettant de renforcer progressivement leurs capacités de production et d’accéder aux réseaux de distribution modernes.

Du point de vue de la gouvernance, Võ Văn Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le développement de l’économie coopérative, adossée à des chaînes de valeur structurées, constitue une orientation incontournable pour l’agriculture urbaine. Il a souligné que la ville poursuivrait ses efforts afin de perfectionner des politiques suffisamment solides pour instaurer des partenariats durables entre coopératives et entreprises, en prenant l’efficacité économique et l’accès au marché comme principaux critères d’évaluation, plutôt qu’un soutien dispersé et de court terme.

Les experts estiment que l’application de la Résolution 21 contribuera non seulement à consolider l’économie coopérative de Hô Chi Minh-Ville, mais aussi à renforcer la coordination régionale entre les territoires de production et le principal centre de transformation et de consommation du Sud. Dans un contexte où l’agriculture urbaine s’oriente vers un développement plus vert, plus technologique et plus durable, ce cadre commun est appelé à jouer un rôle structurant dans la construction de filières agricoles intégrées et résilientes.

Truong Giang/CVN