VinFast conclut des accords avec des partenaires financiers indonésiens pour accélérer la mobilité verte

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast vient de signer le 15 novembre une série de protocoles d'accord avec les principales institutions financières indonésiennes afin de renforcer leur coopération pour promouvoir la transition vers une mobilité verte dans le pays.

Photo : VNA/CVN

Les signatures marquent une étape importante dans la stratégie d'expansion de VinFast sur le marché indonésien et confirment son engagement ferme à permettre aux consommateurs d'Asie du Sud-Est de passer facilement et en toute confiance aux véhicules électriques, a indiqué VinFast dans son communiqué de presse.

Parmi les principales institutions bancaires et financières indonésiennes signataires des protocoles d'accord figurent PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Maybank Indonesia Finance et PT Sunindo Kookmin Best Finance.

Aux termes de ces protocoles d'accord, VinFast et ses partenaires financiers renforceront leur coopération stratégique dans de nombreux domaines. Dans un premier temps, les parties collaboreront étroitement sur des initiatives conjointes de communication et de marketing, tout en harmonisant leurs processus de coordination opérationnelle. Cela permettra de rationaliser les procédures d'évaluation et d'approbation des crédits, de réduire les délais de traitement et d'offrir une expérience plus fluide aux clients.

Un autre axe majeur de cette collaboration est de lever les obstacles financiers à l'achat de véhicules. Les sociétés de financement partenaires se sont engagées à développer des programmes de prêt attractifs proposant des taux d'intérêt compétitifs, des procédures d'approbation de crédit simplifiées et accélérées. Ces initiatives devraient permettre à VinFast d'élargir significativement sa clientèle et de soutenir la croissance de ses ventes dans les prochains mois.

Plus précisément, les parties ont convenu de concevoir conjointement des produits financiers sur mesure pour les deux formules d'acquisition flexibles de VinFast : la formule "Batterie incluse" et la formule "Abonnement batterie". Cette initiative souligne l'engagement commun des partenaires à développer des solutions financières adaptées aux divers besoins des clients, des particuliers aux entreprises, et à faciliter l'accès à des solutions de mobilité durable.

Par ailleurs, VinFast et ses partenaires étudieront la possibilité d'intégrer des produits d'assurance automobile, des extensions de garantie et des services financiers après-vente, afin de créer un écosystème complet de solutions financières centrées sur le client.

Depuis son arrivée sur le marché indonésien, VinFast s'est rapidement imposé comme un pionnier du secteur des véhicules électriques dans le pays. L'entreprise se prépare à lancer ses activités dans son usine d'assemblage de Subang, une étape stratégique visant à renforcer les capacités de production locales et à répondre à la demande croissante du marché.

Parallèlement, VinFast a introduit une gamme diversifiée de véhicules électriques intelligents et modernes, de la VF 3 à la VF 7, en passant par la VF 5, la VF 6 et la VF e34, conçus pour répondre aux besoins de mobilité des citadins.

Dans le même temps, VinFast continue d'étendre son réseau de concessionnaires, de centres de service et de partenaires financiers, en proposant des programmes de vente flexibles, des politiques après-vente attrayantes et des options de financement pratiques, notamment sa politique d'abonnement de batterie révolutionnaire et sa garantie de valeur de revente de 90%, la meilleure du secteur.

VNA/CVN