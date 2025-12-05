Vinfast annonce l'agrandissement de son usine au Tamil Nadu (Inde)

VinFast et le gouvernement du Tamil Nadu ont signé un protocole d'accord portant sur l'attribution d'environ 200 hectares de terrain dans le parc industriel SIPCOT de Thoothukudi.

>> VinFast, V-Green et GSM s'associent à BDO pour stimuler la mobilité électrique aux Philippines

>> VinFast compte désormais 24 concessions opérationnelles en Inde

>> VinFast s'impose en Indonésie et réaffirme son leadership régional dans la transition verte

Photo : Vinfast/CVN

Ce terrain permettra à VinFast d'étendre sa gamme de produits, initialement composée de voitures électriques, pour y inclure désormais des bus, des scooters et des infrastructures de recharge électriques. Cette étape importante réaffirme l'engagement à long terme de VinFast envers le troisième marché automobile mondial.

Le 4 décembre, VinFast et le gouvernement du Tamil Nadu (Inde) ont signé un protocole d'accord portant sur l'extension de l'usine de 200 hectares et un investissement additionnel de 500 millions de dollars pour la production de bus et de motos électriques dans la zone industrielle de SIPCOT, à Thoothukudi.

Selon ce protocole d'accord, le Tamil Nadu attribuera à VinFast 200 hectares de terrain adjacents au site actuel. L'État s'engage également à accompagner l'entreprise dans les procédures d'autorisation et à assurer le raccordement aux infrastructures essentielles telles que l'électricité, l'eau, l'accès routier interne, le drainage et la gestion des déchets.

Dans le cadre de la deuxième phase de son engagement initial de 2 milliards de dollars, VinFast investira 500 millions de dollars supplémentaires à Thoothukudi pour développer de nouveaux ateliers et lignes de production dédiés aux bus et scooters électriques, couvrant l'assemblage, les tests et autres opérations connexes.

Pour cet investissement de 500 millions de dollars, le gouvernement du Tamil Nadu appliquera toutes les incitations, mesures de soutien financier et exemptions légales applicables, conformément à la réglementation et aux politiques en vigueur dans l'État.

Avec la signature de ce protocole d'accord, VinFast franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa capacité de production sur le marché indien. Cette initiative devrait également accroître la localisation de la chaîne d'approvisionnement, créer des emplois et soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre dans la région.

L'usine de Thoothukudi, qui s'étend déjà sur 160 hectares, est équipée de lignes de production conformes aux normes internationales. L'usine dispose d'une capacité de production annuelle initiale de 50.000 véhicules électriques, qui sera portée à 150.000 unités.

Selon Pham Sanh Châu, PDG de Vingroup Asia et de VinFast Asia, l'agrandissement prévu de l'usine du Tamil Nadu permettra à VinFast d'élargir notre gamme de produits en Inde, des voitures électriques aux bus et scooters électriques, et ainsi de répondre à un plus large éventail de besoins clients.

Il a ajouté que cette initiative créera de nouveaux emplois, favorisera la production locale et renforcera les compétences de la main-d'œuvre locale. Le Tamil Nadu continuera de jouer un rôle stratégique dans son expansion mondiale et contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs de mobilité verte de l'Inde dans les années à venir.

Depuis son arrivée sur le marché indien, VinFast n'a cessé de développer son écosystème complet de véhicules électriques, englobant la fabrication, la distribution, les infrastructures de recharge, les services après-vente et le recyclage des batteries.

L'usine du Tamil Nadu constitue un élément clé de cet écosystème, tandis que le réseau de distribution se développe rapidement, avec déjà 24 concessionnaires en activité et un objectif de 35 d'ici la fin de l'année.

VNA/CVN