VinFast développe un écosystème d’après-vente pour véhicules électriques en Indonésie

VinFast intensifie sa stratégie de conquête du marché indonésien. Le constructeur vietnamien de véhicules électriques a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de déploiement en nouant, le 8 décembre, des partenariats avec cinq acteurs majeurs des services automobiles du pays. Objectif : bâtir à marche forcée un réseau complet de service après-vente.

>> VinFast conclut des accords avec des partenaires financiers indonésiens pour accélérer la mobilité verte

>> VinFast s'impose en Indonésie et réaffirme son leadership régional dans la transition verte

>> Vinfast annonce l'agrandissement de son usine au Tamil Nadu (Inde)

Photo : CTV/CVN

Dans un communiqué publié le 8 décembre, VinFast Auto a annoncé la signature de mémorandums d’accord avec Goodyear Indonesia, Dunlop, Denso Sales Indonesia, CARfix et Scuto Paint. Une série d’accords qui s’apparente à un véritable coup d’accélérateur pour la marque vietnamienne, désireuse de construire un écosystème de services standardisé, professionnel et pérenne dans ce pays de plus de 270 millions d'habitants.

Ces collaborations stratégiques permettent à VinFast d'étendre rapidement sa couverture de services dès la phase initiale de son implantation. Ainsi, Goodyear Indonesia devient fournisseur de pneus et partenaire pour la maintenance périodique, tandis que certains ateliers Dunlop Shop seront certifiés en tant que "Centres de service agréés VinFast", offrant une gamme complète de services allant de l'entretien des VE à l'installation de stations de recharge.

Denso Sales Indonesia verra ses centres audités, standardisés et certifiés pour répondre aux exigences de la marque. VinFast assurera directement le transfert de technologie ainsi que la formation de ses techniciens.

CARfix, réseau bien implanté sur le territoire, proposera une palette complète de services généraux, tandis que Scuto Paint deviendra le partenaire exclusif pour la carrosserie et la peinture dans les grandes agglomérations indonésiennes.

Kariyanto Hardjosoemarto, directeur général de VinFast Indonesia, a souligné que cette collaboration avec cinq acteurs majeurs représenterait un pas stratégique pour élever la qualité des services et construire une plateforme après-vente moderne et pérenne, ce qui est essentiel pour la vision de VinFast en tant que marque mondiale de VE et pour sa contribution à la transition verte en Indonésie.

En s'associant à des partenaires solides en matière de réseau et d'expérience, VinFast adopte une approche de "rapidité et partenariat local", reconnaissant que la capacité à offrir un service après-vente fiable et de haut niveau sera un avantage concurrentiel durable sur le marché indonésien du VE, dont la concurrence est croissante, mais qui offre un potentiel important grâce à sa population jeune et aux politiques en faveur de la réduction des émissions.

VNA/CVN