Le port de Hai Phong franchit le cap historique en 2025

La Compagnie du port de Hai Phong a célébré, le 14 décembre, la manutention de son 2 millionième conteneur EVP de l’année.

>> Le Vietnam compte 17 ports intérieurs à conteneurs

>> Le chef de l’État à la mise en service des terminaux 3 et 4 du port de Lach Huyên

>> Cai Mep conserve sa 7e place parmi les ports à conteneurs les plus performants au monde

Photo : VNA/CVN

La cérémonie s’est tenue aux terminaux à conteneurs N° 3 et 4 du port international de Hai Phong, marquant un record inédit depuis la création du port, il y a plus de 150 ans. Cette performance constitue également une première pour l’ensemble du système portuaire du Nord du Vietnam, qui n’avait jamais atteint un tel volume annuel.

Pour Nguyên Tuong Anh, directeur général de la compagnie, cet accomplissement dépasse la simple statistique : il incarne la maturité de l’entreprise, son intégration internationale approfondie et son ambition renouvelée dans un contexte en constante évolution.

Ces dernières années, le port de Hai Phong a déployé une stratégie d’investissement axée sur la modernisation et la durabilité, avec comme pierre angulaire la mise en exploitation, début 2025, des deux nouveaux terminaux de Lach Huyên. Ces infrastructures permettent d’accueillir des navires de gros tonnage, augmentant considérablement la productivité et l’éventail des services offerts.

Parallèlement à ces nouvelles infrastructures, l'entreprise a modernisé ses équipements et technologies sur ses ports tels que Hoàng Diêu, Chùa Ve, Tân Vu et Dinh Vu, TIL Hai Phong, tout en accélérant sa transition numérique dans la gestion et l’exploitation.

Ces mesures ont non seulement permis de fidéliser la clientèle traditionnelle et d’attirer de nouveaux services, mais aussi d’attirer de nouvelles lignes maritimes, consolidant le rôle de Hai Phong comme porte d’entrée majeure pour l’import-export de la région économique clé du Nord.

Se projetant vers l’avenir, le port prévoit dès 2026 de poursuivre son expansion avec le développement de nouveaux quais à Lach Huyên et Nam Do Son, ainsi que l’extension de son réseau logistique dans les zones franches et industrielles environnantes. L’accent sera mis sur l’automatisation et le développement d’un modèle de "port vert et intelligent".

Saluant cette performance, Bùi Nguyên Khôi, directeur de l’Administration maritime de Hai Phong, a souligné que ce chiffre de 2 millions d’EVP reflète non seulement la capacité opérationnelle et les efforts du personnel, mais aussi le rôle croissant du port dans la chaîne d’approvisionnement régionale et mondiale, ainsi que la confiance des armateurs et l’efficacité des politiques publiques.

Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de l’administration à perfectionner le cadre juridique et à simplifier les procédures administratives via la numérisation, afin d’accompagner les entreprises portuaires dans leur dynamique de croissance et d’innovation.

VNA/CVN