Les exportations atteignent un nouveau sommet, huit secteurs cartonnent à l’export

Le Vietnam a enregistré des performances record à l’exportation en 2025, avec huit secteurs générant chacun plus de 10 milliards de dollars, soulignant ainsi le rôle croissant du pays dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Toutefois, la montée des barrières commerciales et le durcissement des normes environnementales mettront à l’épreuve la capacité du pays à maintenir cette dynamique en 2026.

Les statistiques montrent que le volume des échanges commerciaux du Vietnam a atteint 839,75 milliards de dollars américains entre janvier et novembre 2025, dépassant ainsi le précédent record annuel établi en 2024. Les exportations à elles seules ont représenté 430,14 milliards de dollars américains, soit une hausse de 16,1% sur un an.

Parmi les catégories de produits, 36 articles ont généré des recettes d’exportation supérieures à 1 milliard de dollars américains chacun, dont huit avec des expéditions dépassant les 10 milliards de dollars américains, constituant ainsi le pilier de la croissance des exportations vietnamiennes.

Les ordinateurs, l’électronique et leurs composants sont restés le principal secteur d’exportation, générant 96,9 milliards de dollars américains, soit une forte hausse de 48,5 % par rapport à l’année précédente. Les machines, les équipements et les pièces détachées ont suivi avec 53,3 milliards de dollars américains, en progression de 11,6%, tandis que les téléphones et leurs composants ont rapporté 52,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 4,8%.

Les industries d’exportation traditionnelles ont également maintenu une croissance solide. Le textile et l’habillement ont généré 35,9 milliards de dollars américains, en hausse de 6,7%, et la chaussure 21,9 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 5,5%. Les équipements et pièces de transport ont atteint 15,8 milliards de dollars américains, en hausse de 13,4%, tandis que le bois et les produits dérivés ont atteint 15,5 milliards de dollars américains, en progression de 5,4%. Les exportations de produits de la mer ont rapporté 10,3 milliards de dollars américains, en hausse de 12,6% sur un an.

La pression s’accentue pour 2026

Si les résultats soulignent la solidité et la diversification des exportations vietnamiennes, les analystes préviennent que maintenir ce niveau en 2026 sera plus difficile compte tenu des incertitudes politiques sur les principaux marchés.

Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, explique que le commerce mondial en 2025 a été fortement influencé par les politiques tarifaires réciproques des États-Unis, dont les répercussions devraient se faire sentir jusqu’en 2026.

Les exportateurs vietnamiens doivent évaluer clairement les risques et réagir rapidement, a-t-il affirmé, ajoutant que l’amélioration de la qualité des produits est la solution la plus durable pour fidéliser ses partenaires et conquérir de nouveaux marchés. Par ailleurs, le développement de la marque doit aller de pair avec l’amélioration de la qualité, car de nombreuses entreprises vietnamiennes sous-investissent encore dans le marketing de marque malgré leur présence croissante à l’international.

Le respect des normes environnementales s’impose comme un défi majeur, notamment pour les principaux secteurs d’exportation tels que l’acier et le ciment. À partir de 2026, l’Union européenne appliquera des taxes carbone aux frontières, dans le cadre de son mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), à certains produits, dont l’acier et l’aluminium.

Pour conserver leur accès au marché, les exportateurs devront intégrer la réduction des émissions, des procédés de production plus propres et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement à leurs activités.

Repenser la promotion commerciale

Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, a déclaré que les efforts futurs de promotion des exportations s’orienteraient vers des approches par clusters, reliant les entreprises tout au long des chaînes de valeur plutôt que de soutenir individuellement les exportateurs.

Le Vietnam prévoit également de développer une plateforme nationale de promotion du commerce numérique, exploitant le big data et l’intelligence artificielle pour améliorer l’analyse de marché, les prévisions et la prise de décision, a-t-il révélé.

Un système national unifié de marques d’exportation est également en cours d’élaboration afin de renforcer l’image internationale des produits vietnamiens.

Pour consolider ses champions de l’exportation, le Vietnam lancera un programme phare, «”Go Global”, sélectionnant des entreprises leaders pour mener l’expansion à l’étranger tout en soutenant les réseaux de fournisseurs.

Selon le projet de feuille de route, la période 2026-2027 sera axée sur les réformes réglementaires et la création d’un environnement favorable à l’internationalisation. La phase 2028-2030 expérimentera des outils de soutien ciblés pour l’expansion mondiale, tandis que de 2031 à 2035, les entreprises vietnamiennes devraient s’intégrer plus profondément et plus efficacement aux chaînes de valeur mondiales.

